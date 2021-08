Era el padrino, pero hizo el peor chiste en una boda y lo obligaron a irse

La historia de un desdichado joven se viralizó en Reddit, ya que hizo el peor chiste y consiguió que lo echaran de la boda de su mejor amigo.

Según contó en el subreddit TIFU (Hoy me equivoqué, según sus siglas en inglés), este joven estaba dando un discurso durante el casamiento de su mejor amigo, ya que era el padrino. El usuario Unlucky_Low explicó que no sabía cómo cerrar sus palabras, e intentó hacer un chiste con las damas de honor.

Una de las damas de honor no soportó la inocente broma. Foto: Pixabay

"Llegué al final del discurso y había dejado un espacio en blanco para decir algo de las damas de honor. Todo había salido tan bien que tuve un aumento de confianza y terminé diciendo: "Damas de honor, me estoy quedando sin tiempo y no las conozco tan bien, así que sólo voy a decir que hay 5 de 6 de ustedes que lucen increíble... Averigüen quién entre ustedes".

Al momento de decirlo el joven pensó que haría estallar de risa a los presentes. Lo que sucedió fue todo lo contrario: el salón quedó en un silencio total, y una de las damas de honor rompió en llanto casi de manera inmediata. "Yo no lo dije por nadie en particular, era un sinsentido", explicó, "pero cuando me fui a disculpar, me di cuenta de que una de ellas era muy poco agraciada, y mucho menos bonita que las demás", agregó.

La historia consiguió decenas de miles de votos. Foto: captura de pantalla

Allí se produjo un momento aún más incómodo que paralizó la boda. La novia se acercó al avergonzado padrino y le dijo en tono calmo, pero firme, "creo que debes irte". Su reciente esposo sólo atinó a asentir con la cabeza.

Tras el incidente, el ex padrino dejó un sentido mensaje de disculpas en Facebook, pero sólo la abuela de la novia respondió. Lo malo es que lo que recibió no fue un "no pasa nada", sino un tremendo insulto.