Aprendió un oficio de su padre y hoy lo usa para ayudar

Eliot Middleton es dueño de un restaurante en McClellanville , Carolina del Sur, en Estados Unidos. Cuando tenía cuatro años, deambulaba por el taller mecánico de su padre, donde aprendió todos los trucos de esa profesión y trabajo durante más de 15 años.

Cuando su padre falleció en marzo de 2020, decidió que iba a honrarlo utilizando su experiencia para ayudar a personas más necesitadas.

Así fue que Eliot reparó un Oldsmobile 1993 blanco y se lo regaló a Melanie Lee de Andrews, Carolina del Sur.

«No tenía idea de lo que estaba pasando. Me entregó las llaves y no pidió nada«, comentó Lee.

Fue la primera de 33 personas que en los últimos meses recibieron un regalo de Middleton. Eliot elige personas necesitadas en las zonas rurales del estado. La idea se le ocurrió en una jornada benéfica de entrega de ropa y comida donde observó familias que llegaban después de caminar kilómetros.

“Hay una falta de transporte en las áreas rurales, y sabía que podía usar mi experiencia previa en mecánica para ayudar. No hay transporte público en el área en absoluto. No tenemos taxis ni Ubers. Sin un automóvil, la gente no tiene forma de moverse”, explicó Middleton.

Lo primero que hizo fue publicar en Facebook un pedido a la comunidad para poder encontrar autos que fueran chatarra, a cambio de comida gratis en su restaurante.

El año pasado llegó a tener 57 vehículos estacionados en su jardín, los que va reparando de a poco y, apenas están funcionando y en buen estado, regala a alguien necesitado de la zona.

Al principio costeó todo desde su bolsillo, pero ahora fundó Middleton’s Village to Village, donde recibe el apoyo de otras personas para llevar adelante su ayuda.

“A sido una experiencia que me cambió la vida y recién comienza. Mi padre no estará presente pero lo siento a mi lado acompañándome. Él estaría muy orgulloso de esto”, dijo Eliot.

Fuente: The Washington Post