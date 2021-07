No se vacunó por miedo a los efectos secundarios y terminó de la peor manera

El miedo que generan los efectos secundarios de las vacunas contra el covid puede llevar a las personas a tomar decisiones drásticas. Ese fue el caso de una mujer de Kansas City, en Estados Unidos, quien eligió no ser inoculada, y terminó de la peor manera.

Tricia junto a su familia. Foto: captura de pantalla (Fox 4)

Tricia Jones, una mujer de 45 años que tenía dos hijos, se dejó llevar por el horror que le produjeron algunas historias sobre efectos secundarios raros de la vacuna. Según explicó su madre, no pudo conseguir que Tricia entrara en razón, y finalmente no se inoculó contra el coronavirus.

Variante delta y desenlace fatal

El fatal desenlace de su historia comenzó cuando su hijo contrajo covid en la escuela. El contagio con la variante delta la afectó duramente, y Tricia no pudo recuperarse. En un primer momento fue hospitalizada. Al notar que su estado no mejoraba, fue conectada a un respirador, y poco después falleció.

La madre de Tricia cuenta su historia para que no se repita.

Su familia ahora está intentando que su caso sea un ejemplo para quienes no quieren vacunarse. Deborah Carmichael, madre de Tricia, explicó que ella se vacunó esta primavera (otoño en el hemisferio sur), apenas pudo inscribirse, pero su hija "estaba asustada de los efectos secundarios".

"Se escuchan muchas historias de horror. Yo misma, cuando me vacunaron, tuve problemas, así que eso también la asustó. No quiso vacunarse, y no la pude convencer", se lamentó la mujer.

En una de sus últimas charlas, Tricia le dijo a su madre: "Tenías razón sobre la vacuna, sobre los barbijos, sobre cuidarse y todo eso". Ya era demasiado tarde.