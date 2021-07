Un comando de civiles armados se enfrenta 9 horas con la Policía en EEUU

Un suceso que delata el funcionamiento de ciertos grupos civiles en Estados Unidos.

Se trata, en este caso de un colectivo de civiles fuertemente armados y vestidos con ropa militar, que opusieron resistencia, durante casi nueve horas, a la Policía de Massachusetts.

El hecho ocurrió el sábado y fueron 11 los integrantes de "Rise of the Moors" ("Ascenso de los Moros") que plantaron batalla.

La escena se prolognó tanto, porque los civiles no querían bajar sus poderosas armas y obedecer a la policía, ha publicado Nbc, de Boston.

"Estilo táctico o militar"

Todo comenzó en una ruta, a las 2 de la mañana, cuando la policía identificó dos vehículos con personas armadas y vestidos uniformes "estilo táctico o militar". Portaban rifles largos y pistolas, detalló en un informe a periodistas de la Policía.

Dijeron que iban a un "entrenamiento", pero nadie tenía licencia para portar armas y los policías actuaron.

"Como pueden imaginarse, 11 individuos parados con armas largas deambulando en una autopista interestatal a las dos de la madrugada sin duda eso genera preocupaciones y no es consistente con las leyes de armas de fuego que tenemos en Massachusetts", reveló la policía y publica la agencia Rt.

Ante la llegada de más policías, el grupo se internó en el bosque y la policía debió cerrar toda la zona, pidiendo a los vecinos no salir de sus casas.

Finalmente, a las 10 de la mañana del domingo, 9 de los hombres se entregaron y, luego, los otros dos.

Hallaron, en total, 8 armas, entre ellas 3 fusiles de asalto AR-15. Policías en la zona de los hechos (Ap).

Los identifican

Poco antes, había dos integrantes que no querían identificarse, pero la policía y los fiscales dieron a conocer el listado de sospechosos antes de que se entregaran:

Jamhal Tavon Sanders Latimer, 29, de Providence, Rhode Island, también conocido como Jamhal Talib Abdullah Bey

Robert Rodríguez, 21, del Bronx, Nueva York

Wilfredo Hernandez, 23, del Bronx, Nueva York, también conocido como Will Musa

Alban El Curraugh, 27, del Bronx, Nueva York

Aaron Lamont Johnson, 29, de Detroit, Michigan, también conocido como Tarrif Sharif Bey

Quinn Cumberlander, 40, de Pawtucket, Rhode Island

Lamar Dow, 34, del Bronx, Nueva York

Conrad Pierre, 29, de Baldwin, Nueva York

Uno de los sospechosos tiene 17 años. Su identidad no se dio a conocer públicamente.

"Ascenso de los moros"

Rise of the Moors, en su portal, habla de sí como un grupo compuesto por "ciudadanos soberanos moros [nativos del África del noroeste o Magreb árabe]", pacíficos y que no reconocen la ley estadounidense.

Uno de los medios que se ocupó de ellos fue The Washington Post, que revela que quienes son parte del grupo no se sienten parte de Estados Unidos: se niegan "a pagar impuestos, obtener licencias de conducir o registrar armas de fuego, y tratan de que sus miembros desafíen esas leyes federales".

"No somos contrarios al Gobierno, no somos antipolicía, no somos ciudadanos soberanos, no somos extremistas de identidad afroamericana", dijo un integrante a los medios.

Todos los involucrados en los hechos fueron acusados de conspiración para cometer un delito, posesión ilegal de armas y municiones, posesión de un cargador de gran capacidad y uso de chalecos antibalas, entre otros.

El próximo martes deberán comparecer ante un tribunal de la ciudad de Woburn. Según la policía, "su líder autoproclamado tenía muchas ganas de que se supiera que su ideología no es antigubernamental. Nuestra investigación nos proporcionará más información sobre cuál es su motivación y su ideología".

Nbc, TheWashingtonPost, Rt.