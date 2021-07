Crean paneles solares "súper flexibles, ultralivianos e increíblemente potentes"

Una nueva tecnología para el sector de las energías limpias ha llamado la atención en Europa.

Se trata de unos extraordinarios paneles solares llamados Maxeon Air, que, son "súper flexibles, ultraligeros e increíblemente potentes". Cada módulo pesa apenas unos 6 kilos por metro cuadrado.

Así lo ha publicado el sitio PV Magazine, según información de la empresa de Estados Unidos, Maxeon Solar Technologies, fabricantes.

Esta empresa fue seleccionado como uno de los 32 beneficiarios de una subvención de la Unión Europea, de 140,6 millones de dólares.

La intención es salir a venderlos a fin de año, para lo cual se instalará una fábrica en Porcelette, en Francia.

Los paneles

Según se ha comprobado, los paneles son 50% más livianos y potentes que los convencionales: tienen 4 mm de grueso y una eficacia del 20,9% superior. "Usan tecnología probada ya en 3.500 millones de células producidas por Maxeon", publica la agencia Rt.

Los módulos no tienen vidrio ni aluminio y no necesitan estanterías, lastre y anclaje, cosas necesarias para sistemas fotovoltaicos tradicionales. Los módulos Maxeon Air se instalan como si fueran "pegatinas", revela el portal Electrec. Por eso, gracias a su flexibilidad, se pueden colocar los paneles solares en estructuras y lugares que con los tradicionales no se puede.

Siguiendo esta línea, explica la empresa Maxeon: "Innumerables edificios comerciales que necesitan energía solar no pueden tenerla. Sus tejados no son lo suficientemente fuertes. O suficientemente planos. O lo suficientemente grandes para una gran matriz solar. […] Ahora los arquitectos y propietarios que tuvieron que decir 'no' a la energía solar pueden finalmente decir 'sí'".

Esta tecnología, evalúa, "previene millones de toneladas de emisiones de CO2".

Solo en Europa hay una demanda insatisfecha de más de 4 GW para el producto.

