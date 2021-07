El líder iraní, Alí Jamenei, dice que no se puede confiar en Occidente en materia nuclear

Alí Jamenei, en la última reunión con el actual gobierno del presidente Hasán Rohaní, afirmó que "los estadounidenses se mantuvieron firmes en su posición hostil y no dieron un solo paso hacia adelante en las negociaciones", informó la web oficial del líder supremo. Y agregó que "los estadounidenses dicen con palabras y promesas que levantaremos las sanciones, pero no las levantaron ni las levantarán", y criticó las condiciones que le han propuesto los occidentales para eliminarlas.



El líder supremo iraní señaló que a los estadounidenses no les preocupa violar sus compromisos y sostuvo con vehemencia su

"desconfianza en occidente, es lo que he repetido muchas veces...y ahora repito lo mismo".



La semana próxima tomará posesión el próximo presidente de Irán, el ultraconservador Ebrahim Raisi, con una visión más dura en comparación con el moderado Rohaní al respecto de occidente.



El acuerdo nuclear, JCPOA, por sus siglas en inglés, Plan de Acción Integral Conjunto, firmado en 2015 por Irán, Alemania, Francia, el Reino Unido, China, Rusia y EE.UU., limita el programa atómico iraní a cambio del levantamiento de las sanciones para evitar que la República Islámica se haga con bombas nucleares.



EE.UU. se retiró en 2018 del acuerdo e impuso duras sanciones contra Irán, que un año más tarde empezó a incumplir de forma gradual sus obligaciones nucleares.



Las negociaciones de Viena, que comenzaron el pasado abril con el objetivo de que EE.UU. regrese al pacto e Irán cumpla de forma íntegra con el acuerdo, han quedado estancadas por la transición presidencial en la República Islámica.