Cuarentenas, pases sanitarios, mascarillas: restricciones en Europa

Europa, en pleno verano y plena temporada turística, retoma restricciones a causa de la expansión de la cepa Delta.

Es el caso de Alemania, por ejemplo, que se ocupa de restringir a los paseantes que vuelven a casa tras las vacaciones.

Así, los que hayan estado en países llamados de alto riesgo, como España o los Países bajos, deberán pasar 10 días en cuarentena. No obstante, esta restricción no se aplicará a quienes estén completa mente vacunados o hayan superado la enfermedad.

Se ha determinado que la cuarentena puede ser más breve, si se hace una prueba del coronavirus a los 5 días de su inicio y da un resultado negativo. Todos los ciudadanos deben presentar un test negativo del coronavirus a su regreso a Alemania:

Testimonios

- "Lo único que hay que hacer es mostrar la prueba Corona y el pasaporte, nada más", dijo una turista en un aeropuerto.

- "También hemos recibido un mensaje de texto en el que se nos indica que debemos respetar las normas de cuarentena y otras regulaciones", aportó otra.

- "Un control un poco más estricto no tiene por qué ser ser algo malo. No, no tiene porque serlo", completó un tercer paseante a su regreso a Alemania.

Francia: uso obligatorio de mascarillas

Francia va y viene con sus medidas. Ahora, el gobierno volvió a imponer el uso obligatorio de barbijos en espacios abiertos en algunas zonas, las más turísticas.

Los idas y venidas oficiales desconciertan a muchos franceses:

- "Nos decimos que el Gobierno nos ha dejado libres durante el verano, para que la economía se ponga en marcha, lo que es bueno en sí mismo, sobre todo para hosteleros y el turismo en general. Y que después, en septiembre, nos reconfinarán y nos dirán que nos hemos portado mal", aportó una ciudadana de la isla de Córcega.

Italia con protestas

Los italianos levantan sus protestas por la imposición del "pase verde".

Se trata de una tarjeta sanitaria que certifica que se está vacunado o se ha pasado la enfermedad.

Sin el "pase verde", será prácticamente imposible tener una vida normal a partir del próximo 6 de agosto.

Euronews, Youtube.