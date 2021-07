Viajes a Canadá: esto sucede si quieres ingresar con una vacuna no autorizada

Desde el momento en que se pueda ingresar a Canadá, quienes hagan un viaje estando inoculados con una vacuna no autorizada deberán presentar una prueba de covid-19 negativo y realizar una cuarentena de 14 días haciéndose cargo de los gastos.



A continuación, para quienes realicen un viaje a ese país compartimos todo lo que hay que saber al respecto: qué vacuna está permitida, cuáles podrían entrar en la lista, cuáles son las fechas de reapertura para los viajes a Canadá y mucho más.

Las claves para viajar a Canadá con una vacuna no autorizada

Ahora que el proceso de vacunación en se está consolidando en Canadá y gran parte del mundo, muchos países se encuentran en un estado de reapertura paulatina de sus fronteras o readaptando sus requisitos de ingreso. (para quienes tengan en sus planes un viaje a esa nación). Sin embargo, a la hora de recibir visitantes de otros países, hay algunas condiciones que hay que tener en cuenta, y una de ellas se refiere a cuál es la vacuna que recibió cada persona.



De acuerdo con Vive USA, el gobierno de Canadá reabrirá sus fronteras el próximo 9 de agosto para los estadounidenses que hayan recibido la vacuna, y el 7 de septiembre para visitantes de otros países.



Por el momento, las vacunas que no están autorizadas por el gobierno de Canadá, a cargo de Justin Trudeau, son las siguientes:

Sputnik V (Gamaleya).

Sinopharm.

Bharat Biotech.

Cansino.

Sinovac.

Vector Institute.

Esto no significa que las personas que hayan recibido una vacuna de éstas no puedan ingresar a Canadá. Por lo contrario, podrán hacerlo, aunque cumpliendo los siguientes requisitos:

Presentar una prueba negativa de covid-19 realizada hasta un máximo de 72 horas previas al ingreso a Canadá .

. Cumplir una cuarentena de 14 días en un hotel aprobado por el gobierno, haciéndose cargo de los gastos de la estadía.

Someterse a una nueva prueba diagnóstico a los 8 días de llegar a Canadá.

Canadá: ¿cuáles son las vacunas con las que se puede viajar?

Para los estadounidenses no habrá problemas, ya que todas las vacunas que se aplicaron en su país se encuentran dentro de la lista aceptada por el gobierno de Canadá.



En concreto, las vacunas en cuestión son las siguientes:

Pfizer-BioNTech.

Moderna.

AstraZeneca.

Johnson & Johnson.



Al respecto, hay que decir que, en todos los casos, es indispensable contar con el esquema de vacunación completo. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que contar con todas las dosis aplicadas hacia al menos 2 semanas antes de viajar a Canadá.



Por otra parte, también es necesario aclarar que no se trata de algo definitivo. Según lo anunciado por los representantes del gobierno de Canadá, existe la posibilidad de que algunas de las vacunas que no son aceptadas en la actualidad pronto pasen a serlo.



Para finalizar, aquellas personas que quieran viajar a Canadá, estén inoculadas con las vacunas aceptadas o no, deben descargar la aplicación ArriveCAN.



Además de registrarse en la misma, deberán usarla para ingresar el comprobante de vacunación completa (en inglés o francés, o con una traducción certificada), el resultado del test negativo y, en caso de que sea necesario, todo lo referido a la cuarentena de 14 días.