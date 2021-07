La cruda realidad: el 75% de las vacunas se dieron en solo 10 países del mundo

¿Cuándo terminará la pandemia? Pues cuando los países ricos tomen decisiones que no están tomando. Un planeta libre de coronavirus será realidad si los gobiernos y las empresas responsables hace lo que deben hacer.

Así lo considera la OMS, según manifestó el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en su discurso en la 138.ª sesión del Comité Olímpico Internacional.

"La pandemia terminará cuando el mundo decida acabar con ella. El 75 % de las vacunas han sido administradas en solo 10 países. La razón por la que no acabamos [con la pandemia] es la falta de un compromiso político real".

"Tenemos todas las herramientas que necesitamos: podemos prevenir esta enfermedad, podemos hacer pruebas para detectarla y podemos tratarla", subrayó el director general de la OMS, recordando que "esto es más de lo que tenemos para muchas otras enfermedades".

"No hay vacuna para el VIH, no hay cura para la enfermedad de Alzheimer, no hay una prueba sencilla para todas las formas de tuberculosis, y la lista es muy, muy larga", señaló.

"Es una pandemia cuyo curso está en gran medida bajo nuestro control. Tenemos las herramientas para prevenir la transmisión y salvar vidas. Podemos elegir acabar con la pandemia".

Además, la OMS alienta la vacunación masiva contra el nuevo coronavirus e insiste en que el objetivo común debería ser vacunar a al menos el 10 % de la población de cada país para septiembre de 2021, al 40 % para finales de este año y al 70 % para mediados de 2022.

Tedros, crudo y textual

"Cada gobierno debe comprometerse a proteger a su población con un conjunto de medidas sociales y de salud pública adecuadas y coherentes. Las inversiones en las medidas anticovid son una fracción de lo que se invierte en defensa para matar a la gente . Si las naciones pueden movilizar el poder de la industria para la guerra, ¿por qué no pueden hacer lo mismo para derrotar a este enemigo común? ".

. Si las naciones pueden movilizar el poder de la ". "En los países de ingresos bajos solo 1 % de la población ha recibido al menos una dosis de la vacuna anticovid mientras que algunos de los países más ricos están hablando ahora de terceras inyecciones de refuerzo para sus residentes".

de refuerzo para sus residentes". "La tragedia de esta pandemia es que ya podría estar controlada si las vacunas se hubieran distribuido de forma más equitativa . La distorsión en la fabricación y distribución de las vacunas ha puesto de manifiesto y ha amplificado las desigualdades punzantes que han manchado la historia de la humanidad ".

. La distorsión en la fabricación y distribución de las vacunas ha puesto de manifiesto y ha amplificado las ". " Las empresas que fabrican vacunas, pruebas y tratamientos también tienen la responsabilidad social de asegurarse de que esas herramientas estén disponibles para todos los que las necesitan, en cualquier lugar y muchas compañías no han cumplido con sus compromisos de compartir las dosis".

de asegurarse de que esas herramientas estén disponibles para todos los que las necesitan, en cualquier lugar y muchas compañías no han cumplido con sus compromisos de compartir las dosis". "Se necesitan 11.000 millones de vacunas para inmunizar al 70 % de la población de cada país para mediados del próximo año, y ese objetivo requiere un aumento drástico de la producción. Hay muchas formas de aumentar la producción, como compartir los conocimientos y las tecnologías con otras empresas con capacidad de producción, o renunciar a los derechos de propiedad intelectual sobre ciertos productos durante un tiempo determinado".

OMS, Rt, Dw Youtube.