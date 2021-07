Por primera vez en la historia, Reino Unido tiene una alerta por ola de calor

Another warm start to Tuesday morning with strong #sunshine burning off any early mist ?? uD83CuDF2B?



Cloudier in the far north and east ??



Temperatures rising quickly with an Extreme Heat Warning issued uD83CuDF21?



Latest info uD83DuDC49 https://t.co/QwDLMfRBfs

Stay #WeatherAware ?? pic.twitter.com/JZB8RScvrD