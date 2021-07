Preocupante ola de calor en América del Norte llega a Miami

Cada año son más graves las consecuencias del calentamiento global y en las últimas semanas se pudo ver en América del Norte. Desde hace dos meses, Estados Unidos y Canadá viven una ola de calor extrema, donde la temperatura alcanzó en muchas zonas los 54°C y ahora se dirige a Miami, Florida.



La Costa Oeste de los Estados Unidos, donde se encuentra California, Alaska, Nevada, Oregón, entre otros estados, batió récords de temperatura. El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) informó que la ciudad de Las Vegas, en el desierto de Mojave de Nevada, igualó su pico máximo de 47,2°C que alcanzó por primera vez en 1942 y tuvo otros tres picos desde 2005.

Ola de calor. Afirman que es causada por la influencia humana.Fuente: Time Magazine

"Más de 30 millones de personas permanecen bajo alertas de calor extremo o advertencias de calor", indicaron desde el NWS. Pero esto aún no termina y los expertos aseguran que las altas temperaturas seguirán durante varios días en regiones que además se encuentran secas por la falta de lluvias.

Canadá superó su récord de altas temperaturas

Hasta hace unas semanas, Canadá tenía el récord de temperatura más alta cuando se dio el fenómeno conocido como dust bowl, uno de los peores desastres ecológicos del siglo XX. Afectó a toda América del Norte y también al Golfo de México entre 1930 y 1939, y se calcula que hubo alrededor de 5 millones muertes como consecuencia de la hambruna.



Durante el dust bowl, Canadá alcanzó los 45°C, pero ahora superó su propio récord en Lytton, un pueblo de unos 250 residentes perteneciente al distrito regional Thompson-Nicola en el sur de la Columbia Británica. El 1 de julio pasado, la temperatura alcanzó los 45,6º C, más alta que el récord anterior.



Un equipo de expertos que pertenece a la World Weather Attribution confirmó a la BBC que esta ola de calor que azota a Norteamérica es sin duda por consecuencias de la influencia humana. Por este motivo, algunos desastres naturales se pueden prever y los especialistas piden a los políticos que se tomen medidas urgentes para salvar al ecosistema.



Según los estudios científicos, si la situación no cambia la temperatura del planeta Tierra aumentará en la próxima década: subirán a 2°C como mínimo. Esto es un gran problema para muchos animales, las selvas, las tierras secas y los glaciares, que cada año se van derritiendo un poco más.