Joe Biden liberó a un preso marroquí que estuvo 20 años en Guantánamo

Abdul Latif Nasir, de 56 años, fue liberado de la prisión de Guantánamo luego de estar detenido desde el 2001, cuando fue apresado acusado de tener vínculos con los talibanes y luchar contra el Ejército estadounidense en Afganistán. Al año siguiente de ser detenido, el marroquí fue trasladado a esa prisión ubicada en Cuba, pero que pertenece la jurisdicción de EE. UU.

Entre los detalles del caso, destaca que Latif Nasir nunca fue acusado oficialmente, de modo que permaneció detenido sin causa oficial. En 2016, la comisión encargada de los casos de los prisioneros de Guantánamo determinó que Abdul ya no representaba una "amenaza significativa" para la seguridad nacional de EE.UU. Así, se dictaminó su liberación y repatriación al poco tiempo, sin embargo nunca se efectivizó.

La causa quedó estancada en el último tiempo de la gestión de Barack Obama y totalmente detenida durante el gobierno de Donald Trump. Este lunes, finalmente, se entregó la custodia de Latif Nasir al Gobierno marroquí. Con esto, queda concretado el primer traslado a otro país de un recluso de Guantánamo en la administración del mandatario Joe Biden.

Distintos medios internacionales, como el The New York Times y RT han relevado que en esa prisión ubicada en la isla caribeña todavía permanecen 39 reclusos, de los cuales 28 no han sido acusados de ningún delito durante las casi dos décadas que han estado retenidos indefinidamente en esa prisión, y 10 de ellos han sido recomendados para su transferencia a otros países.