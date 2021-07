País europeo crea lotería para incentivar la vacunación contra el covid-19

En un intento de acrecentar el número de vacunados, Eslovaquia ofrece la ocasión en una lotería de ganar 2 millones de euros, a quienes se vacunen contra la covid-19.

En este país de Europa, solo un 29% de la gente ha cumplido con la pauta completa de vacunación. La tasa es francamente baja, para las cifras que muestra el Viejo Continente.

"La lotería no me motiva a vacunarme porque nunca he ganado una lotería. Pero son libres de poner en marcha la propuesta", dijo una ciudadana a la agencia Euronews.