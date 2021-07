Supercomputadora china desafía la 'supremacía cuántica' de Google

Ingenieros de la Universidad de Ciencia y Tecnología de China han desarrollado la computadora más potente del mundo.

Los especialistas le dieron el nombre a la supercomputadora cuántica de Zu Chongzhi y planta seria cara a la lucha por la supremacía cuántica.

Ahora, se supo que la máquina resolvió en poco más de una hora una tarea que necesitaría unos 8 años de trabajo de la supercomputadora no cuántica más avanzada.

También la revista Science se ha ocupado de ella. Asimismo, el medio alemán Deutsche Welle:

En The New Scientist, habló el físico Peter Knight: "Estoy muy emocionado por esto. Lo que esto ha hecho es demostrar realmente lo que siempre pensamos que sabíamos, pero no habíamos probado experimentalmente: siempre se puede vencer a una máquina clásica agregando algunos cúbits más".