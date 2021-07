Crisis en Cuba: el presidente mexicano pidió "diálogo" y rechazó el "intervencionismo"

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió este lunes que las protestas desatadas en Cuba se resuelvan mediante el "diálogo" y rechazó la violencia así como el "intervencionismo" de países extranjeros y de medios de comunicación.



"Quiero expresar mi solidaridad con el pueblo cubano, creo que debe buscarse una salida mediante el diálogo, sin el uso de la fuerza, sin la confrontación, sin violencia. Tienen que ser los cubanos los que decidan porque Cuba es un país libre, independiente y soberano", expresó durante su rueda de prensa matutina en el suroriental estado de Tabasco.



Miles de cubanos salieron a las calles el domingo para protestar contra el Gobierno al grito de "¡libertad!", en una jornada inédita que se saldó con cientos de detenidos y enfrentamientos después de que el presidente Miguel Díaz-Canel conminara a sus partidarios a salir a enfrentar a los manifestantes.



Igual que con la crisis venezolana, el presidente mexicano, del izquierdista Movimiento Regeneración Nacional (Morena), abogó por los principios de "no intervención, autodeterminación de los pueblos y solución pacífica de las controversias" establecidos en la Constitución mexicana.

Las protestas en Cuba son al grito de "¡Libertad!"

Asimismo, criticó que ha habido "un despliegue informativo inusual" de las protestas cubanas promovido "por quienes no están de acuerdos con las políticas del Gobierno de Cuba".



"Un llamado reiterado a que no intervengan Gobiernos o grupos de intereses creados en la situación interna de Cuba. Que se respete la autodeterminación del pueblo cubano", exhortó el mandatario.



López Obrador, quien agradeció el envío el año pasado de médicos cubanos para atender la pandemia de covid-19 en México, dijo que su Gobierno está dispuesto a ayudar a Cuba con "apoyo humanitario" para suplir la escasez de alimentos y medicinas.



"Expresarle nuestra solidaridad al pueblo de Cuba con toda claridad, sin titubeos. Nosotros no podemos olvidar lo que Cuba ha hecho por México", dijo.

Miguel Díaz-Canel llamó a enfrentar a los manifestantes.

Además, defendió que para ayudar a Cuba "lo primero que se debería hacer es suspender el bloqueo como lo están solicitando la mayoría de países del mundo".



"Este sería un gesto verdaderamente humanitario. Ningún país del mundo debe ser cercado, bloqueado, eso es lo más contrario que pueda haber a los derechos humanos", esgrimió.



Cuestionado sobre el llamado de Díaz-Canel a enfrentar a los manifestantes, López Obrador respondió que "es un asunto de política interna de Cuba".



"Respetuosamente exhortar a todos que no se opte por el uso de la fuerza, la violencia, que resuelvan los cubanos este asunto por la vía pacífica", expresó.