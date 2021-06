Trump dijo que Biden era un "retrasado mental" según una investigación

Principios de 2020, las encuestas decían que Biden estaba por encima de Trump.

El entonces presidente le gritó a su equipo en la Casa Blanca de Estados Unidos:

- ¿Cómo puedo estar perdiendo ante un "retardado mental"?

Se refería a su rival, el candidato presidencial demócrata Joe Biden, según publicó Vanity Fair y, luego, Forbes.

Toda la escena violenta y plena de discriminación se conocerá en un libro que será publicado.

Lo que se "tragó" Trump

Los hechos ocurrieron durante la campaña presidencial, a principios de 2020.

Así lo revela el libro "Frankly, We Did Win This Election" ("Francamente, ganamos esta elección"), que refleja la historia interna de cómo perdió Trump.

Los dichos objetables de Donald Trump fueron publicados, ahora, por la revista Forbes.

También se supo que Trump también se "tragó" las teorías de la conspiración de que Biden no sería nombrado candidato demócrata. Trump aseguraba que sería reemplazado por otro candidato, como Hillary Clinton o Michelle Obama, ya que la edad de Biden y su propensión a cometer errores llevarían a los demócratas a rechazarlo en la convención.

Nada de eso ocurrió y Biden lo venció.

Trump, aun hoy, quiere destituir a Biden

Según las publicaciones, Trump creía tan firmemente en la teoría de la conspiración que a veces decidió "postergar los grandes gastos contra Biden". Y también expresó su pesar por atacar a la senadora Elizabeth Warren, ya que pensó que eso dañó su candidatura y que ella habría sido una candidata demócrata más débil que Biden, según el autor del libro, el reportero senior del Wall Street Journal Michael Bender. El libro está programado para ser lanzado el 10 de agosto por la editorial Twelve, una editorial de Hachette.

Entonces, Trump estaba por detrás de Biden unos 5 puntos porcentuales en las encuestas de principios de 2020, según RealClearPolitics, una brecha que continuó ampliándose después de que Biden se convirtió en el presunto nominado.

Trump atacaba regularmente a Biden en la campaña, llamándolo "Joe somnoliento" por lo que percibía como poca energía.

Sin embargo, los continuos ataques de Trump no lograron conectarlo bien con los votantes, y Biden pasó a ganarle en cinco de los estados que Trump ganó en 2016, al tiempo que ganó el voto popular por un margen de más de 7 millones.

Trump ha seguido creyendo en extrañas teorías de conspiración desde que perdió ante Biden, especialmente cuando se trata de fraude electoral, a pesar de la falta total de pruebas que respalden la afirmación. Según varios informes, Trump ahora cree que las auditorías electorales podrían anular los resultados de las elecciones y llevarlo a su reincorporación como presidente.

Vanity, Forbes.