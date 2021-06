Meghan Markle: ¿qué significa ser Duquesa de Sussex?

Meghan Markle y el Príncipe Harry tenían y tienen, luego de su salida de la Corte Real, el título de Duques de Sussex.

El Ducado de Sussex constituye un título de la nobleza que la Casa Real Británica otorga a modo de reconocimiento y privilegio, como parte fundamental de la Corona.

Fuente. BBC

El título surge cuando el Reino de Sussex resulta añadido por el Reino de Wessex en el año 827, cuando comenzó a formar parte del territorio de Gran Bretaña. Con este movimiento, los monarcas de ese lugar pasaron a ser Duques.



De esta forma, por primera vez se entrega el título el 24 de noviembre de 1801 al príncipe Augusto Federico, el sexto hijo del rey Jorge III de Inglaterra y a su esposa.



No obstante, cuando los Duques Meghan Markle y Harry deciden apartarse de la Corona y sus funciones el 8 de enero de 2020, la determinación trajo confusión. Tanto por lo que iba a implicar en cuanto a las denominaciones, los títulos y las nuevas condiciones, como por el tipo de vínculo con el que quedaban relacionados con la Casa Real, es decir, con la monarquía de Inglaterra.



Lógico. La situación fue realmente inédita.

Fuente. Revista Vanity Fair

Meghan Markle y su título nobiliario, tal como es hoy

La resolución llegó con una carta que escribió la Reina Isabel II. Un modo en el que los reyes resuelven cosas concretas, específicas y puntuales, a modo de edictos.



Por lo general resuelven cuestiones como modos de nombrar, títulos o creación de los mismos. Fue así, de hecho, que se concedió el Ducado de Sussex a Harry y a Meghan Markle en su momento.



La carta resolvía que ambos siguen siendo nobles y Duques de Sussex. Se le dice princesa Meghan como una manera coloquial de nombrarla.

Eso sí, tanto Meghan como Harry y según esa carta dejaron de ser nombrados y reconocidos como “Su Alteza Real“, como lo eran hasta ese momento.



Esto es porque no son miembros activos de la Familia Real, que tiene funciones en la Corona Británica.

Fuente. La Vanguardia

Harry, no obstante, sigue siendo príncipe -aunque hace rato había perdido puestos en la línea de sucesión detrás de los hijos de su hermano mayor Guillermo, con Kate, la Duquesa de Cambridge-.



¿Porqué tiene ese título? Porque los príncipes y princesas son los hijos de los reyes, los nietos de los reyes y hasta el año 2012 también lo fue el hijo mayor de Guillermo.



No obstante, Meghan Markle puede ser nombrada como “Su Alteza real la Duquesa de Sussex“, lo que no puede es sumar su nombre propio, algo que es exclusivo para la realeza de sangre.



Otra cuestión es lo que ella elija acerca de cómo quiere ser nombrada.



El fondo del asunto es que los títulos nobiliarios serán lo que son según lo que emita por escrito la Reina de Inglaterra, mientras ella así lo quiera.



Por tanto, por ahora, ella dejó que Harry y Meghan conservaran muchos de los privilegios que tenían, aunque hayan renunciado a sus funciones dentro de la Familia Real.



Eso sí, no representan a la Reina ni tendrán financiamiento público.



