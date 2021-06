México logra despenalizar el uso de marihuana recreativa para adultos

Es una decisión con tintes históricos.

La Suprema Corte de Justicia de México votó a favor de despenalizar el uso recreativo de la marihuana para adultos.

No obstante, hay un vacío legal, porque acerca del consumo, cultivo y distribución de la hierba.

La medida fue aprobada por ocho de los 11 jueces.

Ahora, en México, quienes quieran consumir marihuana sin fines medicinales pueden solicitar un permiso a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), y esta no se los puede negar.

"Lo que había pasado en anteriores ocasiones era que la Cofepris negaba esos permisos y se tenía que tramitar un amparo", explicó Adriana Muro, directora de la organización de Derechos Humanos Elementa.

El vacío legal

Los activistas han puesto el foco en el citado vacío legal.

La aprobación no avala su comercialización ni tener una posesión superior a los 5 gramos permitidos actualmente.

El día de hoy, la @SCJN emitió la Declaratoria General de Inconstitucionalidad de #cannabis, pero esta no despenaliza las actividades necesarias para realizar su consumo (siembra, cosecha, posesión, transporte, transformación, etc.)



Abrimos uD83EuDDF5uD83DuDC47uD83CuDFFD — México Unido (@MUCD) June 28, 2021

Cuenta oficial de Twitter de la ONG 'México Unido contra la Delincuencia'.

"Quiero que en mi trabajo y en todos mis contextos, me vean no solamente como la consumidora sino como la persona responsable que está en el trabajo o la persona responsable que tiene su negocio o la persona responsable que no consume marihuana en la vía pública y alrededor de niños o que incluso la fomenta, fomento la información incluso el autocultivo justo esto la declaratoria es lo que nos da", expresó Lucía Polvo, una psicóloga mexicana de 29 años, según publica Euronews.

"Es un gran alivio porque así ya no salimos con miedo a las calles de que la policía nos persiga o cualquier cosa así ya podemos fumar tranquilamente", agregó Marco Antonio Legorreta que asistía a una concentración que celebraba la medida.

El 10 de marzo, la Cámara de Diputados había aprobado un proyecto de ley en ese sentido. Faltaba una votación en el Senado, que ya había avalado el texto en noviembre, pero que debía retomarlo tras varios cambios en la Cámara Baja.

Mercado sangriento y en alza

Pese a los detalles que aún quedan por pulir, la decisión es un hito para México, que se ha visto sumido en una espiral violenta desde 2006, cuando el entonces gobierno federal lanzó un polémico operativo militar contra los poderosos carteles del narcotráfico.

Desde entonces, el país acumula más de 300.000 asesinatos, la mayoría de ellos atribuidos al crimen organizado, por lo que legisladores y activistas consideran que la legalización del consumo puede ayudar a frenar el baño de sangre.

Impulsores de la despenalización, como el Grupo Promotor de la Industria del Cannabis (GPIC), consideran que las recientes medidas legales perfilan a México como el mayor mercado del mundo, por encima de Estados Unidos y Canadá.

Solo en 2020 fueron decomisadas en el país 244 toneladas de marihuana.

La más reciente encuesta nacional sobre drogas (2016) arrojó que 7,3 millones de mexicanos entre 12 y 65 años probaron marihuana alguna vez y 1,82 millones mostraron prevalencia de consumo.

