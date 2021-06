Brasil: el superhongo Candida auris aparece en 11 pacientes con covid

La Candida Auris es un tipo de hongo que, por lo común, puede ocasionar una infección grave en los pacientes que se encuentran en un hospital o en una residencia de ancianos.

Se trata, además, de pacientes ya muy enfermos, por lo cual, la infección complica todo.

Candida auris es un microorganismo resistente a los medicamentos usuales contra hongos.

Los hospitales de Brasil, con sus terapias intensivas al máximo y una enorme fatiga del sistema sanitario, ya dan cuenta de 11 casos que delatan la presencia del microorganismo.

Según se indica, el estado de colapso sanitario favorece las condiciones ambientales para el desarrollo del superhongo.

11 casos

El superhongo ya apareció en 11 pacientes de Brasil. Los expertos tienen temor de que se esté transmitiendo en los centros hospitalarios en el marco de una crisis sanitaria y social sin precedentes.

Los dos primeros casos de personas infectadas por el super-hongo se detectaron en diciembre de 2020 en un hospital de Salvador, en el Estado de Bahía, al Noreste de Brasil. Fueron descritos a través de un informe que se difundió en la revista Journal of Fungi.

El Candida auris puede causar infecciones invasivas sanguíneas y de otros tipos, especialmente en los pacientes que están internados en hospitales y hogares de ancianos y que tienen muchos problemas médicos.

Más de 1 de cada 3 pacientes mueren dentro del mes de haber recibido el diagnóstico de una infección invasiva, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos/(Centers for Disease Control and Prevention via The New York Times)

“Otros nueve pacientes de C. auris han sido diagnosticados desde entonces en el mismo hospital”, contó el doctor Colombo. Algunos de los pacientes fueron solo colonizados por el microorganismo, pero sin hacerle daño. Otros sí fueron infectados. “No se han registrado otros casos en Brasil, pero hay motivos de preocupación. Estamos vigilando las características evolutivas de los aislados de C. auris de los pacientes del hospital de Salvador”, expresó, en nota que replica Infobae.

¿Y en Argentina?

Según revela Infobae, en nuestro país, aún no se han hallado casos: “Hasta el momento, en la Argentina no se han detectado casos de pacientes con la infección por Candida auris”, manifestó la investigadora del Instituto ANLIS/Malbrán Constanza Taverna.

“Es una especie de levadura dentro del reino de los hongos. En el año 2016, desde ANLIS/Malbrán se emitió un alerta, y se volvió a hacer en noviembre de 2020 para que los centros hospitalarios del país estén atentos con la vigilancia de las infecciones por hongos. Hasta ahora no se lo detectó en los hospitales del país”

El super-hongo “se vuelve rápidamente resistente a múltiples fármacos y no es muy sensible a los desinfectantes utilizados por los hospitales y las clínicas”, ilustra el doctor Arnaldo Colombo, jefe del Laboratorio de Micología Especial de la Universidad Federal de São Paulo.

“Como resultado, es capaz de persistir en los hospitales, donde coloniza a los trabajadores sanitarios y acaba infectando a los pacientes con COVID-19 grave y a otros pacientes críticos de larga estancia”, detalló el científico de Brasil.

En este país, según el Ministerio de Salud, hubo 41 casos de COVID-19 relacionados con la Copa América, incluidos los de 31 jugadores o empleados de los equipos participantes y los de 10 trabajadores contratados para el certamen.

