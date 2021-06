Coronavirus: cruda advertencia de un miembro del fondo Covax

"Nadie está a salvo hasta que todos los estemos en relación al coronavirus", alertó hoy el director del mecanismo Covax para América Latina, Santiago Cornejo, para quien un abordaje a la crisis mundial desatada por la pandemia amerita "un cambio de paradigma, una solución integral y sostenible", que frene el "nacionalismo extremo" demostrado por algunos países ricos.



Invitado al evento "Salud y cooperación, la iniciativa Covax contra la covid-19", organizado por el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI), el argentino detalló el funcionamiento del mecanismo, un fondo global que en alianza con la OMS busca garantizar la distribución equitativa de vacunas en todo el mundo.



Su ponencia estuvo precedida por la participación de José Octavio Bordón, exembajador en Chile y presidente del comité ejecutivo del CARI, quien calificó de "excepcional" que al mismo tiempo que se está conociendo una enfermedad ya se están produciendo las vacunas, gracias a la solidaridad y el intercambio de información global.



Cornejo hizo hincapié durante su presentación en que "no hay soluciones individuales o regionales en el contexto de una pandemia de coronavirus", y aunque Covax recibió apoyo, también lamentó un "nacionalismo extremo", expresado en compras excesivas y limitaciones a las exportaciones por parte de los países ricos, que han limitado la respuesta.



En relación al financiamiento del mecanismo, el argentino, que también es director de financiamiento de inmunizaciones de la Alianza Mundial para Vacunas e Inmunización (GAVI), dijo que ya hay recaudados casi 7.000 millones de dólares.



"Mañana tenemos otra reunión en la que esperamos reunir los fondos restantes para llegar a 8.300 millones este año y financiar la vacuna de los países más vulnerables" agregó. También destacó acuerdos con ocho fabricantes de vacunas y la expectativa de que pronto sean 10. "Los acuerdos con estas farmacéuticas involucran la entrega de 2.100 millones de dosis antes que termine 2021", detalló.



También destacó que el mecanismo permitió el envío de vacunas al 86% de los países miembros, aunque lamentó que sólo fueron distribuidas 77 millones de dosis que corresponden al 4% del objetivo propuesto para la fecha, producto de las "muchísimas barreras de distribución, principalmente en la capacidad de las compañías farmacéuticas".



"También hemos visto muchas restricciones de los países, ya sea a las exportaciones de las vacunas o a los insumos de las vacunas, lo que también ha retrasado enormemente la distribución" agregó.



Por último, en India, que es el mayor productor de vacunas del mundo y hoy atraviesa una crisis sanitaria de enormes proporciones, "sólo se utiliza ahora la capacidad productiva de forma doméstica y no se puede exportar", explicó Cornejo.



Por último, el consideró imperativo para la resolución de la falta de vacunas la distribución de las dosis, esto es que los países con excedentes comiencen a compartir cantidades significativas para facilitar el acceso.



También abordó en su ponencia la necesidad de acabar con las barreras de exportación, "y no sólo de las vacunas sino también de las materias primas para el desarrollo de las vacunas y los equipos de vacunación", dijo.



Asimismo, destacó que se precisa "una producción diversificada en todo el mundo, de acuerdo a la evolución de la pandemia en cada región", lo que implicaría necesariamente una transferencia de tecnología, como se reclama hoy, sin mucho éxito, en la Organización Mundial del Comercio (OMC).



Por último, se requieren métodos innovadores de financiación, entre ellos la utilización de bancos multilaterales..



"Pese a todo los lo que hay que festejar en término de avances científicos respecto a la pandemia, estos no son suficientes" lamentó Cornejo y argumentó: "El mundo no estaba preparado para confrontar con ella y perdió mucho tiempo en el diseño de una solución que involucrara autovigilancia, financiamiento y distribución. Una de las lecciones que tuvimos en el 2021 es que empezamos tarde".