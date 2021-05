Presionan a la OMS para continuar investigación en China por el origen del coronavirus

Varios países, entre ellos Estados Unidos, solicitaron hoy a la Organización Mundial de la Salud (OMS) una investigación más profunda sobre los orígenes del coronavirus, luego de las críticas por el acceso que tuvo la primera misión en China. Estos llamados fueron lanzados en la 74ª Asamblea Mundial de la Salud, que reúne desde ayer a los 194 miembros de la OMS.



La primera fase del estudio se realizó a principios de año en la región china de Wuhan, considerada cuna de la pandemia, conjuntamente por científicos locales e internacionales, en medio de un contexto de sospecha de falta de independencia de la OMS respecto a Beijing.



China fue acusada obstaculizar la misión, al tardar meses antes de aceptar recibir a expertos extranjeros.



En teleconferencia con Ginebra, el representante de Estados Unidos, Jeremy Konyndyk, destacó hoy la importancia de contar con "una investigación sólida, completa y dirigida por expertos sobre los orígenes de la covid-19", informó la agencia de noticias AFP .



"Es importante que preparemos la Fase 2 del estudio de los orígenes para que tenga éxito", sostuvo Konyndyk, quien agregó que "no se trata de señalar responsables". Otros países, incluidos Australia, Japón y Portugal, expresaron posiciones similares.



A fines de marzo, los expertos concluyeron que la transmisión a humanos por un animal intermedio es una hipótesis "muy probable" y afirmaron que un incidente de laboratorio, una tesis fuertemente defendida por el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, sigue siendo "extremadamente improbable".



Los expertos recomiendan continuar investigando la hipótesis principal, pero también otras, salvo la que afirma que el virus se escapó de un laboratorio en Wuhan.



Esta propuesta causó mucho revuelo, por lo que el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, se rectificó y afirmó que todas las hipótesis quedan sobre la mesa, y criticó la falta de acceso a los datos chinos.



Sin embargo, el jefe de la delegación internacional de científicos, Peter Ben Embarek, minimizó este asunto y explicó que en China, como en otras partes, ciertos datos no pueden compartirse por razones de privacidad.



Asimismo, resaltó los esfuerzos de Beijing en pos de una solución que permitiese acceder a los datos "en la Fase 2 del estudio".



China busca demostrar que no es responsable de la pandemia. Por ahora, la OMS no puede investigar por sí misma en un país. Varias naciones y expertos pidieron que la agencia se beneficie de amplios poderes para enviar rápidamente expertos en casos de crisis, pero esta propuesta no figura en el proyecto de resolución que se adoptará esta semana para fortalecer a la agencia sanitaria de la ONU.



Por otro lado, durante la asamblea los países podrían postergar hasta noviembre el inicio de negociaciones sobre un tratado sobre pandemias, apoyado por la OMS y varios países, como Francia y Alemania.