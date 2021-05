Biden y Putin celebrarán su primer encuentro en Ginebra el mes próximo

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden; y su par de Rusia, Vladimir Putin; celebrarán su primera cumbre el próximo mes en Ginebra, informaron hoy fuentes de ambos gobiernos, en la preparación del escenario para un nuevo capítulo en la histórica y tensa relación entre ambos países.



La reunión en la ciudad suiza -sede de muchas agencias de la ONU y escenario de una histórica cumbre en 1985 entre el entonces líder soviético Mijail Gorbachov y el presidente estadounidense Ronald Reagan- será el 16 de junio, dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, citada por AFP



"Los líderes discutirán toda la gama de asuntos urgentes, en tanto buscamos restaurar la previsibilidad y la estabilidad de la relación entre Estados Unidos y Rusia", indicó.



El Kremlin también confirmó la fecha del encuentro en un comunicado en el que señaló que Putin y Biden discutirían "cuestiones de estabilidad estratégica", así como "la resolución de conflictos regionales" y la pandemia de coronavirus.



Biden, que realiza su primer viaje internacional como presidente, irá a Ginebra inmediatamente después de cumbres con sus aliados occidentales clave en el G7, la OTAN y la Unión Europea.



La reunión cara a cara con el líder del Kremlin se producirá en medio de niveles de tensión no vistos en años y cuando Washington ha reducido sus ambiciones a poco más que establecer una relación en la que ambas partes se entiendan y puedan trabajar juntas en áreas específicas.



El encuentro de alto perfil se produce en momentos en que Putin enfrenta a un Occidente en gran medida hostil, pero la decisión de Biden de reunirse no debe tomarse como una señal de aprobación, según la Casa Blanca. "No consideramos la reunión con el presidente ruso como una recompensa", dijo Psaki.



Desde que asumió el cargo en enero, Biden impuso nuevas sanciones contra Moscú en respuesta a lo que las autoridades estadounidenses consideran que fue el papel de Rusia en el ciberataque masivo de SolarWinds y la repetida intromisión en las elecciones presidenciales de 2020.



Washington también ha criticado duramente a Moscú por el envenenamiento cercano a la muerte y el posterior encarcelamiento de uno de los últimos opositores abiertos a Putin, Alexéi Navalni.



El anuncio de la cumbre se produce el mismo día en que Navalni afirmó que es objeto de tres nuevas causas penales, en momentos en que aumenta la presión contra su movimiento y sus seguidores.



Las tensiones también son altas sobre Ucrania, donde Rusia ya controla franjas de territorio y tropas recientemente concentradas en la frontera en una nueva demostración de fuerza.



Y se acaba de abrir un nuevo foco de fricción tras el desvío de un avión comercial por parte de Bielorrusia para arrestar a un periodista disidente que figuraba entre los pasajeros. Si Washington y las capitales europeas lo condenaron, Moscú renovó su apoyo a Minsk.