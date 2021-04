Regulador europeo: Hay "posible vínculo" de AstraZeneca con trombosis

Los efectos de las dosis fabricadas por la colación entre la Universidad de Oxford y el laboratorio AstraZeneca están en punto de definición.

Casos de trombosis han sido denunciados por muchos países de Europa y las suspensiones fueron masivas.

No obstante, la Agencia Europea de Medicamentos se ha manifestado en apoyo de esta vacuna.

Mientras tanto, las investigaciones sobre la dosis siguieron y se está llegando a conclusiones importantes.

El vínculo

Ayer martes, señaló Marco Cavaleri, jefe de estrategia de vacunas de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), que "está claro que hay un vínculo" entre la vacuna de AstraZeneca y los casos de trombosis observados tras su administración, pero agregó que todavía no se sabe con exactitud qué es lo que provoca esta reacción.

No obstante, desde la OMS indicaron que por ahora no ven conexión entre la vacuna de AstraZeneca y los casos de trombosis reportados en algunos pacientes vacunados y señalaron que "no hay evidencia de que la evaluación de riesgo-beneficio de la vacuna deba ser modificada".

Suspensiones y revisión

Por su lado, en marzo, la empresa AstraZeneca aseguró que realizó "una cuidadosa revisión" de todos los datos disponibles y anunció que no encontró pruebas de que su vacuna contra el coronavirus provocara un aumento del riesgo de la aparición de coágulos de sangre.

La revisión se efectuó luego de que distintos países pospusieran o limitaran la vacunación con esa fórmula después de aparecer informaciones de que algunas personas desarrollaron trombos tras recibir la dosis.

Se espera que la Agencia Europea de Medicamentos se pronuncie hoy fehacientemente al respecto.

