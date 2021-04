Crecieron los abusos durante la pandemia, según Amnestía Internacional

Crecieron los abusos con la pandemia y quienes resultan más castigados, como siempre, son los más humildes y vulnerables.

Así lo refleja un informe de Amnistía Internacional, que vincula pandemia de Covid-19 y derechos humanos

Bajo este marco general, los refugiados, solicitantes de asilo y migrantes son grandes víctimas. Vamos a la comunicación de Amnistía.

El informe

Algo que viene documentado junto al hecho de que la crisis mundial de la COVID-19 golpea con más fuerza a los más pobres.

Amnistía Internacional asegura en su _Informe Anual 2020-21: el estado de los derechos humanos enel mundo _que la pandemia de coronavirus ha agravado los abusos contra los derechos humanos en todo el mundo y ha afianzado las desigualdades.

También ha empeorado la situación de los refugiados, solicitantes de asilo y migrantes en muchos países al haberse reducido los suministros vitales y endurecerse los controles fronterizos.

Y además la gestión occidental de las vacunas no ayudan, explica la Secretaria General de Amnistía Internacional Agnes Callamard:"Cuando se plantea la cuestión de que tal vez si pudiéramos multiplicar la p roducción de vacunas, habría más posibilidades de que los países pobres pudieran acceder a ellas. ¿Qué hacen Estados Unidos y la Unión Europea? Dijeron "no estamos dispuestos a liberar la patente de la vacuna. No estamos dispuestos a compartir los conocimientos".

Los líderes reprimen

El informe de AI también dice que la respuesta a la pandemia ha sido socavada por los líderes que la han aprovechado despiadadamente la crisis sanitaria para aumentar su poder y reprimir a la disidencia.

El investigador de Amnistía Internacional Netsanet Belay asegura que_"Los gobiernos han utilizado y convertido la pandemia de la pandemia en arma para perpetrar nuevos ataques a los derechos humanos. Los peores casos son aquellos en los que los gobiernos han recurrido a las detenciones arbitrarias masivas utilizando las restricciones de la COVID-19".

Pero incluso en las democracias consolidadas, los más débiles de la sociedad han quedado más expuestos al virus por falta de inversión en salud tras décadas de austeridad, subraya AI. Un impacto que se sufrió especialmente en Europa, donde la primera ola de la pandemia golpeó por sorpresa con más fuerza.

Euronews, Youtube.