Florida vacunará sin requisito de residencia para beneficio de inmigrantes indocumentados

Los centros de vacunación estatales y federales de Florida, sur de Estados Unidos, no requerirán a partir de hoy "múltiples" pruebas de residencia a las personas que quieran administrar las dosis contra el coronavirus, medida que facilitará la inmunización de inmigrantes indocumentados.



El secretario de Salubridad, Scott Rivkees, informó que en vez de presentar una prueba de residencia, la persona confirmará verbalmente que es residente o que se encuentra en el estado por razones de trabajo.



El nuevo sistema está destinado a facilitar la vacunación de los inmigrantes indocumentados y jornaleros, explicó Samantha Bequer, vocera del Departamento del Manejo de Emergencia (DEM).



"Según el aviso de salud pública emitido hoy, los proveedores de vacunas deben vacunar a cualquier persona habilitada que sea residente de Florida o que esté presente en Florida con el propósito de proporcionar bienes o servicios para el beneficio de los residentes y visitantes de la Florida", expresó el DEM en un comunicado.



Cuando la persona confirme que reside o está en el estado por trabajo podrá recibir la vacuna, reseñó la agencia de noticias ANSA.



La noticia se conoció al mismo tiempo que el Condado Miami-Dade anunció que ya no se necesitaba pedir turno en los centros de vacunación manejados por el condado.



Se trata del zoológico de Miami, Tropical Park y el Homestead Sport Complex.



Bequer dijo que la nueva directiva es parte del esfuerzo para aumentar el acceso a los fármacos, especialmente ahora que los centros de vacunación están con menos demanda.



Las personas que quieran recibir la vacuna solo tendrán que presentar algo que pruebe su edad.



El estado de Florida había incorporado el requisito de residencia en enero pasado, después de que varios medios alertaron de personas de países latinoamericanos que viajaban para recibir vacunas, cuando las mismas eran limitadas para personas de 65 años o más.



En esos momentos había largas filas en los centros de vacunación, lo que hoy ya no sucede.