En Brasil, investigan a Bolsonaro por su mala actuación ante la pandemia

La agencia periodística Euronews, de la Unión Europea, ha publicado algunas noticias sobre el estado de la pandemia en Sudamérica.

En particular, la agencia fija su atención en Brasil, Argentina y Chile.

A quien mayor atención prestan es a Jair Bolsonaro, presidente brasileño, y su lamentable gestión de la crisis.

Pandemia descontrolada

Jair Bolsonaro está en el ojo de la tormenta. Ahora, el Senado de Brasil analiza su gestión de la pandemia.

Él fue quien habló de aquel "resfriadiño" al que no quiso dar importancia, ha dejado 14 millones de casos y casi 400.000 muertos. La pandemia sigue descontrolada en el país, uno de los más afectados del mundo y el segundo con más muertes en el orbe.

Calamitosa gestión de Bolsonaro

Minimizar la pandemia, desdeñar el confinamiento o la mascarilla, promover medicamentos ineficaces y los retrasos en la comprar vacunas... forman parte de una calamitosa gestión de la pandemia en Brasil, donde se han sucedido hasta cuatro ministros de Salud. Según los analistas, la gestión negacionista de Bolsonaro podría costarle su reelección en 2022.

Le costaría su reelección en 2022

"Esta comisión tratará de explicar lo que nos llevó a esta situación: Somos el segundo país del mundo con más muertos por la Covid-19 ", declaró Randolfe Rodrígues, vicepresidente de la Comisión de Investigación Parlamentaria, cuyas revelaciones podrían desembocar en un proceso de destitución o terminar en nada...

"No me preocupa esta investigación de la comisión parlamentaria. No tenemos nada que reprocharnos, asegura por su parte Bolsonaro.

Argentina y el aumento de casos

Mientras, Argentina atraviesa desde hace casi un mes un vertiginoso aumento de los casos de COVID-19, rozando el colapso de las camas UCI. La pobreza se propagando tanto como el virus y los comedores sociales están salvando a muchas familias.

"Gracias a Dios, tengo mi casa porque en este momento, no sé cómo pagaría un alquiler. Con el tema del virus es imposible encontrar un trabajo", decía una joven chilena.

La vacunación en Chile

En Chile, que lleva a cabo uno de los procesos de vacunación más exitosos del mundo, las autoridades sanitarias comienzan a aplicar la vacuna a las mujeres embarazadas. Son ahora elegibles para la vacuna Pfizer-BionTech, las embarazadas con al menos 16 semanas de gestación y factores de riesgo adicionales como diabetes u obesidad.

