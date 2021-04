La ONU dice que las condiciones de Navalny pueden equiparse a tortura

Expertos de la ONU en derechos humanos alertaron hoy de que las condiciones del líder opositor ruso, Alexei Navalny, cuya salud se ha deteriorado en prisión, pueden equipararse a la tortura en instalaciones que no cumplen con los estándares mínimos internacionales.



“Instamos a las autoridades rusas a que aseguren que Navalny tiene acceso a sus propios doctores y que permitan evacuarle para un tratamiento médico urgente en el extranjero, como se hizo en agosto de 2020”, pidieron.



Navalny, que lleva encarcelado desde que volvió a Rusia en enero de 2021, no ha recibido los cuidados médicos adecuados y doctores de su confianza no pudieron verificar su estado, por lo que empezó una huelga de hambre que le ha puesto en riesgo de daño renal y posible paro cardíaco.



El opositor al gobierno de Vladimir Putin se encontraba en una prisión al oeste de Rusia, en la ciudad Pokrov y fue trasladado recientemente a un hospital.



“Estamos extremadamente preocupados de que el peligro que corre ahora mismo Navalny, su encarcelación y los pasados ataques hacia su persona sean parte de un patrón deliberado de represalias contra él por sus críticas al Gobierno ruso y una flagrante violación de sus derechos humanos ”, expresaron los expertos de Naciones Unidas.

En este contexto, se realizaron masivas protestas en apoyo a Navalny, desafiando a Putin en todo el territorio ruso, con el resultado de más de 100 detenidos.

En total, según informa el portal OVD-Info, especializado en el seguimiento de arrestos y la defensa de los detenidos, ya fueron apresados 113 manifestantes en 39 ciudades.