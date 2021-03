Markle pensó en el suicidio y la realeza en el color de piel de su hijo

Respondieron todo lo que Oprah les preguntó, particularmente, Meghan.

Dijeron, además, lo que tenían que decir: dar sus razones, luego de todo lo publicado cuando dejaron la realeza británica.

Así fue en una de las entrevistas más esperadas del año.

Meghan Markle y el príncipe Enrique, los duques de Sussex, revelaron ante la periodista estadounidense Oprah Winfrey algunos de los episodios más importantes de su vida como parte de la familia real británica.

Entre otras cosas, Markle habló de la sorprendente reacción de algunos miembros ante el nacimiento de su hijo Archie.

"Durante esos meses de embarazo, con todo lo que estaba pasando a nuestro alrededor, la familia hablaba mucho sobre algunos asuntos: no se le proporcionaría seguridad, no se le iba a dar un título de príncipe... Y también existian preocupaciones y conversaciones acerca de cómo su piel podría ser oscura cuando naciera", aseguraba Markle ante una sorprendida Oprah.

El momento más impactante de la entrevista tuvo lugar no obstante cuando Meghan reconoció haber llegado a tener pensamientos suicidas a lo largo de esos días: "Estaba realmente avergonzada de decirlo en ese momento y de tener que admitirlo ante Enrique, porque sé cuanta perdida ha sufrido. Pero yo sabía que si no lo decía lo haría. Simplemente no quería seguir viva".

Las confesiones de Enrique

A su turno, Enrique, que se sumó a la entrevista durante la segunda mitad, también reveló algunos aspectos con los que dejó patente su descontento con la institución: "Tenemos algunos amigos muy cercanos que han estado con nosotros a través de todo este proceso", decía, "pero la familia tiene esa mentalidad de que las cosas son como son, que así es como deben ser y no se pueden cambiar".

El príncipe lamentó también el deterioro de su relación tanto con su hermano, el príncipe Guillermo, como con su padre, Carlos de Inglaterra, de quien dijo que le ha "decepcionado".

El duque de Sussex confirmó que una vez se desvincularon de la familia real su padre no le devolvía las llamadas, si bien ya habrían vuelto a hablar. Sobre su hermano, el príncipe Guillermo, reconoció que "hay un espacio entre ambos" y recuerda que le "quiere mucho".

A la espera de la emisión de la segunda parte y a pesar de que la pareja no tuvo más que buenas palabras para la reina, la expectación gira ahora en torno a cuál pueda ser la reacción de una institución que, una vez más, no sale muy bien parada.

Euronews, Rt, Youtube.