Famosa frase de Steve Jobs: Apple no podrá prohibir a Swatch

Dos empresas muy poderosas del mundo se enfrentaron en un particular conflicto.

Así es, pues la fábrica de relojes suizos Swatch empezó a usar un slogan y la intención no fue del gusto de Apple.

Es que se trató de una frase que habitualmente usaba Steve Jobs. El conflicto judicial, así las cosas, comenzó a desarrollarse.

¿Se puede prohibir a otros usar una frase como esa? ¿Y quién es dueño de ella? Vamos al caso.

"One more thing"

Apple ha perdido el juicio con el que buscaba prohibir al fabricante de relojes suizo Swatch utilizar una famosa frase de Steve Jobs, "one more thing", ("hay una cosa más").

Jobs utilizaba a menudo esta expresión durante las presentaciones de su compañía como una señal de que iba a anunciar un nuevo producto sorpresa. Sin embargo, un juez de Londres, Iain Purvis, ha dictaminado que Apple no puede reclamar el uso exclusivo de esta frase de su cofundador, publica Bloomberg.

Aunque el magistrado reconoció que el intento de Swatch de registrar la frase podía ser un intento de "molestar" a Apple, resolvió que el gigante tecnológico no tiene derecho a bloquearlo, argumentando que la frase probablemente se originó en la serie de televisión del detective 'Columbo' ('Colombo', en España).

Según concluyó el juez británico, un oficial judicial anterior se equivocó al afirmar que "las intenciones de Swatch habían sobrepasado la línea entre el uso apropiado e inapropiado de una marca comercial".

Venía de antes

Esta disputa judicial forma parte de una batalla más amplia entre las dos compañías que se remonta a 2015, cuando Apple no pudo llamar iWatch a su reloj inteligente porque la empresa suiza ya había registrado el nombre de iSwatch.

Además, en 2019 Apple no pudo evitar que Swatch registrara la frase "Tick Different" ("Haga tictac diferente"), muy parecida al eslogan de Apple "Think Different" ("Piense diferente").

La compañía con sede en Cupertino acusó a Swatch de hacer una parodia de su eslogan en un movimiento que sus abogados calificaron de "mala fe". Sin embargo, el juez Purvis concluyó que Apple no había sido capaz de proporcionar ningún ejemplo de ninguna parodia potencialmente preocupante.

Bloomberg, Rt.