¡Al fin!: Sacan el buque Chino y el Canal de Suez retoma su normalidad

Fueron seis largos días de maniobras para quebrar el atasco que puso en vilo en comercio internacional a través del Canal de Suez.

Las pérdidas fueron valuadas en decenas de miles de millones de dólares. algunos consideran que son cientos de miles de millones.

Finalmente, ya no está el buque chino en una de sus partes más angostas.

Ahora, el Ever Given dejó su quietud y será evaluado técnicamente.

De este modo finaliza una operación que rompió la cerrazón de una de las vías marítimas más transitadas del planeta.

Fueron unos 400 los buques atascados. Ahora, deberán pasar varios días para restablecer totalmente el status quo.

Ayudó la marea alta a la flotilla de remolcadores que realizó la tarea.

Ahora, el portacontenedores de 220.000 toneladas ya está vertical y en paralelo al Canal.

"¡Lo hemos logrado!", ha indicado Peter Berdowski, director ejecutivo de Boskalis, la compañía danesa que ha participado en el rescate junto a los equipos locales.

"Me complace anunciar que nuestro equipo de expertos, trabajando en estrecha colaboración con la Autoridad del Canal de Suez, ha reflotado con éxito el Ever Given permitiendo, de nuevo, el paso a través del Canal", agregó.