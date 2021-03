"Traigan agua no esto": La polémica obra en una zona muy pobre de Perú

Una obra ha resultado polémica.

Sucede que la comuna de Lima, en Perú, construyó una cancha sintética, con pista para atletismo, en una zona muy carenciada, en la que no existen los servicios más básicos.

La obra está en el centro deportivo Bello Horizonte, en el centro poblado de Manchay, distrito de Pachacámac.

51.000 dólares

Según informó la municipalidad, en el trabajo se invirtieron 51.000 dólares estadounidenses. Para el organismo "favorecerá a más de 3.000 personas de la zona y lugares aledaños".

La cancha y la pista, que se suman a otros espacios para practicar más deportes, resaltan con su verde, azul y rojo ante el gris que predomina en la comunidad, donde las casas se han tomado la zona montañosa.

Justamente en el centro poblado donde fue emplazada la obra, en el que viven unas 250.000 personas de nivel socioeconómico bajo o medio bajo, los vecinos protestaron en julio del año pasado, reseñó entonces Perú 21, para pedir la construcción de un hospital, puesto que hasta ahora son atendidos en "postas", pequeños puestos de salud, o enviados a nosocomios lejanos. Además, muchos sectores no tienen servicio de agua potable.

Críticas

Por ello, las críticas no se hicieron esperar, especialmente en la red social Facebook, donde la municipalidad publicó la mayor cantidad de fotos.

"En vez de eso traigan agua. Días y días que no hay agua", comentó una persona identificada como Luci As, que continuó: "Sinceramente creo que no sea de gran ayuda una cancha nueva. Traigan mejores productos para los comedores. Hay muchas personas que necesitan de ello para alimentarse".

Por su parte, Giovanni Perea, opinó: "Falta de agua pero nunca de canchas para alquilar al pueblo, gracias alcalde de Lima".

Anthony Saavedra, aunque calificó de "perfecto" el proyecto, señaló que hay otras cuestiones por resolver en la comunidad. "Aquí se necesita agua, luz, desagüe, pista, veredas, colegios, hospital, postas; el deporte está excelente, pero primero las prioridades", escribió.

En consonancia, Raúl Agurto Vílchez, comentó que "sería mejor una casa o servicios básicos para esa población".

"Es como ver un reloj de oro en medio de un basural", criticó Xavier Gamas. (Facebook).

Sin estudio

Otras personas apuntaron específicamente a la construcción del proyecto y la falta de árboles a su alrededor. Por ejemplo, Manuel Bartra Vásquez señaló que "en una semana estará cubierto de arena", porque no tiene "barreras".

Mientras, Leonardo Mattos se preguntó: "¿Qué clase de estudio realizan antes de proponer esto?".

"Más de 190.000 soles y ninguna de las áreas está techada. Felicidades por la obra, pero sería algo digno de admirar que presenten el balance al pueblo de los gastos a detalle para poder fiscalizar si existen irregularidades", sugirió José Durand.

"Menos vicios"

Otras personas sí felicitaron a las autoridades por la obra. "Genial, más espacios para deporte igual a menos vicios", dijo José Omar López.

"Lo hacen para que el deporte sea su principal salida de los problemas de los jóvenes, adulto (sic), en vez de que se inclinen para las drogas", opinó, por su parte, André Díaz.

