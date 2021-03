Nuevas sospechas de que el coronavirus se originó en un laboratorio chino

El exdirector de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) Robert Redfield considera que el virus SARS-Cov-2, causante de la enfermedad de la covid-19, tuvo su origen en un laboratorio en Wuhan (China).



"Todavía pienso que la etiología (causa de la enfermedad) de este patógeno en Wuhan fue un laboratorio, de donde se escapó", indicó este científico en un extracto transmitido este viernes de un documental de la cadena de televisión CNN, que se emitirá este fin de semana.



"Soy virólogo, he pasado toda mi vida en la virología, no creo que esto fuera de los murciélagos a los humanos y que en ese momento, cuando saltó a los humanos, se convirtiera en uno de los virus más infecciosos que conocemos", detalló.



"Normalmente cuando un patógeno pasa de zoonótico a los humanos toma tiempo mientras se hace más y más eficiente en la transmisión entre humanos -destacó-. No creo que tenga un sentido biológico".



Redfield, que ejerció como director de los CDC entre 2018 y 2021 durante el mandato del expresidente de EE.UU. Donald Trump (2017-2021), apuntó, además, la posibilidad de que el virus comenzará a transmitirse en septiembre u octubre de 2019 en Wuhan.



Y, pese a que él opina que el virus salió de un laboratorio, descartó que se produjera de manera intencional.



"Digamos que tengo un coronavirus con el que estoy trabajando, la mayoría de nosotros en los laboratorios intentamos cultivar virus a los que ayudamos a crecer mejor y mejor para hacer experimentos e investigar, es así como lo hacemos", remarcó Redfield.



Preguntado por estas declaraciones, el principal epidemiólogo del Gobierno estadounidense, Anthony Fauci, destacó este viernes que Redfield estaba expresando su opinión personal sobre una mera posibilidad que no ha recibido mucho apoyo en la comunidad científica.



Por su parte, la actual directora de los CDC, Rochelle Walensky, rechazó hacer comentarios al respecto y dijo que la institución que dirige no tiene pruebas a favor o en contra de lo expresado por Redfield.



Walensky apuntó que EE.UU. está a la espera de un informe que la Organización Mundial de la Salud (OMS) tiene previsto publicar en los próximos días sobre los orígenes del virus, que fue identificado por primera vez en la ciudad china de Wuhan en diciembre de 2019.