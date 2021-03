Quiénes son los “Dreamers” y cómo piensa regularizarlos la Cámara Baja de EE.UU.

Los Dreamers o "soñadores" son los jóvenes inmigrantes que llegaron a Estados Unidos de manera ilegal junto a sus padres. No solo crecieron y estudiaron en el país, sino que persiguen el sueño americano como lo hizo su familia. Ahora, el gobierno de Joe Biden busca darles la nacionalidad para que puedan progresar.



Se calcula que en Estados Unidos hay casi 1 millón de Dreamers de entre 15 y 35 años, en su mayoría de origen mexicano. Su idioma oficial es inglés y si bien fueron son criados en tierras norteamericanas, aún mantienen su cultura latina por herencia de sus padres y la familia que dejaron atrás.

Fuente: Los Angeles Times

La protección legal que impulsó Barack Obama

En 2012, el expresidente Barack Obama creo la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia o DACA (en inglés, Deferred Action for Childhood Arrivals) con el objetivo de proteger a ciertos inmigrantes ilegales que habían llegado al país de niños como los que tienen cierto nivel educativo. Cabe destacar que DACA no es un derecho ni una ley, no provee estatus migratorio "legal" o una vía para la ciudadanía.



Que los Dreamers se incriban en este programa es fundamental, ya que los beneficia en muchos sentidos como permanecer en el país, obtener los permisos de trabajo, estudiar, tener licenciada de conducir e incluso en muchos casos poder contar con una cobertura de salud. En algunos casos, DACA ayuda recibir becas para estudiar o préstamos con financiamiento estatal.



Hasta el 2019, la edad promedio de los inscriptos en el DACA era de 25 años y los más grandes 37 años, indicó The New York Times. La mayoría de ellos eran de México, pero también hay inmigrantes de Centroamérica, América del Sur, Asia y el Caribe.



Donald Trump bloqueó la acción DACA

Donald Trump siempre tuvo una política antiinmigratoria, por lo cual no sorprende que les haya bloqueado a miles de inmigrantes el acceso a DACA. Desde 2017 no se aceptan más solicitudes para el programa y solo se mantuvo abierto gracias a algunos vacíos legales que encontraron.



Al no poder cerrar definitivamente el programa, el Partido Republicano endureció los requisitos para ser admitido:

Tener menos de 31 años al momento en el que el programa entró en funcionamiento.

Haber entrado a los Estados Unidos con menos de 16 años.

Haber residido en el país de forma continua desde 2007.

Estar en la escuela o tener algún certificado que certifique secundario completo.

No haber sido condenado por un crimen grave.



Cómo los regularizará la Cámara Baja

El gobierno de Joe Biden busca la reforma migratoria para que los Dreamers puedan alcanzar el sueño americano. Por lo pronto, la Cámara de Representantes de Estados Unidos ya aprobó un proyecto de ley que contempla la creación de una vía para dar la nacionalidad a millones de inmigrantes sin documentos.



También se aprobó un segundo proyecto de ley para que obtengan la "green card", o residencia permanente, aquellos inmigrantes que trabajan en el campo. "Los padres traen a sus hijos, sus esperanzas, sus sueños y sus aspiraciones para lograr un mejor futuro para todos ellos", dijo la presidenta de la cámara, la demócrata Nancy Pelosi.