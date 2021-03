Murió por un problema cardíaco el presidente de Tanzania

El presidente de Tanzania, John Pombe Magufuli, murió hoy por problemas cardíacos, según anunció por televisión la vicepresidenta Samia Suluhu Hassan, con lo que se puso fin a las versiones que había generado el hecho de que no se supiera del mandatario desde el mes pasado.



La muerte de Magufuli terminó efectivamente con las especulaciones sobre su paradero, del que no se sabía nada desde el pasado 24 de febrero, después de que se sospechara que estaba contagiado de coronavirus, una enfermedad de la que, según él mismo afirmaba, no existían casos en el país.



La vicepresidenta Hassan explicó que el “valiente líder” Magufuli, de 61 años, fue ingresado el 6 de este mes en el Instituto Cardíaco Jakaya Kikwete, en Dar es Salaam, la capital del país, que guardará luto nacional por dos semanas.



Magufuli es el quinto presidente de Tanzania, cargo que ocupaba desde 2015. Antes había sido ministro de Obras y Transportes (2010-15), de Desarrollo Ganadero y Pesquero (2008-10) y de Tierras y Asentamientos (2006-08).



En octubre de 2020 logró la reelección en controvertidas elecciones en las que obtuvo más del 84% de los votos, entre acusaciones de fraude electoral y persecución y encarcelamiento de las fuerzas opositoras, según las agencias Sputnik y DPA.



Hace una semana, el líder de la oposición Tundu Lissu, exiliado en Bélgica, se sumó a quienes cuestionaban la ausencia del mandatario, y advirtió que tenía una forma severa de coronavirus, agravada por problemas de salud.



El lunes, la propia Hassan había llamado a ignorar los rumores, sugiriendo que el presidente, sin nombrarlo, estaba enfermo.



"Si hay un momento en que debemos estar unidos es ahora", manifestó entonces.



En febrero, Tanzania, que decía estar "liberada" de la covid-19 gracias a las oraciones, experimentó una oleada de muertes atribuidas oficialmente a la neumonía, aunque después Magufuli admitió la presencia de coronavirus en el país.

Télam