Hay católicos que condenan la condena del Vaticano al matrimonio gay

Líderes católicos de Estados Unidos están reaccionando a la declaración del Vaticano de que la Iglesia Católica no bendecirá las uniones entre personas del mismo sexo, ya que Dios "no puede bendecir el pecado".

La oficina de ortodoxia del Vaticano, la Congregación para la Doctrina de la Fe, emitió una respuesta formal a la pregunta de si el clero católico tiene autoridad para bendecir las uniones gay.

La respuesta, escrita en dos páginas, publicada en siete idiomas y aprobada por el Papa Francisco, fue NO.

Francis DeBernardo, director de la organización de defensa y justicia para católicos lesbianas, gays, bisexuales y transgénero New Ways Ministry asegura: "Este asunto sólo muestra cuán fuera de contacto con la realidad está el Vaticano con los católicos y cuán fuera de contacto están con el hecho de que las parejas del mismo sexo no sólo son aceptadas en sociedad, sino celebradas y bendecidas en la sociedad. Esto lo que demuestra es que el Vaticano no entiende nada".

La nota vaticana distinguía entre la acogida y la bendición de la Iglesia a los homosexuales, a los que dice defender, pero no sus uniones.

El Vaticano argumenta que dichas uniones no forman parte de lo que llama "el plan de Dios" y que cualquier reconocimiento sacramental de las mismas podría confundirse con el matrimonio.

Euronews, Youtube.