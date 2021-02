Ola de frío: Europa padece temperaturas de hasta 30 grados bajo cero

El norte y este de Europa padecen las consecuencias de la ola de frío. Aunque los rusos están acostumbrados a la nieve en esta época del año, las temperaturas han marcado un récord. Los termómetros han bajado hasta los treinta grados bajo cero, doce menos que la media habitual.

En los montes Urales, muchos están sufriendo la escasez de calefacción y agua caliente al fallar los sistemas comunitarios Las clases se han suspendido en las ciudades más afectadas.

En Polonia la continúa caída de nieve está impidiendo que el tráfico recupera la normalidad. Las carretera están bloqueadas y las máquinas quitanieves no consiguen hacer su trabajo.

"Es duro, yo no recomendaría a las personas mayores que salgan, que no vayan con bastones, yo no los estoy usando por ahora pero para mí es difícil caminar, tengo miedo, no tengo 20 años y no quiero lesionarme, asegura una mujer.

Holanda se ha visto especialmente afectada por el temporal. La nieve ha alcanzado los 60 centímetros, bloqueando dos autopistas al inicio de la semana, la A7 y la A9. Los intentos por desbloquear las carreteras fueron en balde, ya que el viento volvió a cubrir rápidamente de blanco el asfalto. El tráfico aéreo también se ha visto afectado por la ola de frío.

Un capa de nieve también ha cubierto Yorkshire Dale, al norte de Inglaterra, por el efecto de la tormenta Darcy. Los responsables de Sanidad han lanzado una alerta por mal tiempo a todo el país que durará hasta el miércoles.

Euronews, Youtube.