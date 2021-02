Michelle Renaud sorprendió a todos con una foto subida de tono celebrando los 4 millones de seguidores

La protagonista de la novela “Quererlo Todo”, Michelle Renaud, deslumbró con una imagen en la cual le presume su belleza y cuerpo escultural a todos sus seguidores. Posando de lado y tapándose el busto, la actriz subió una foto totalmente topless.

“Intentalo una y otra vez, hasta que el miedo te tenga miedo”, fue la frase con la que Renaud acompañó a tan deslumbrante fotografía. Como era de esperarse, de inmediato todos sus fans le mostraron mucho amor y cariño en todos los comentarios.

Esta vez la foto no fue tomada con una buena causa o para alguna campaña, sino que fue para celebrar que su cuenta de Instagram llegó a los cuatro millones de seguidores. Esta fue la forma perfecta que encontró Michelle para sorprender a todos y agradecerles.

Por supuesto que las reacciones de parte del público no se hicieron esperar, pero la que más sorprendió fue el like del actor y ex pareja, Danilo Carrera, con quien sostuvo una relación por más de un año y medio.

El amorío entre Danilo y Michelle terminó en los mejores términos el pasado enero del 2021 y en redes sociales aseguraron los dos que la relación romántica se terminaba pero que su amistad se mantenía intacta. Quedó clarísimo con la reacción del actor ante tan deslumbrante foto de la actriz.