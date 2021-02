EEUU le pidió información a China sobre los primeros días de pandemia

La Casa Blanca exigió este sábado al Gobierno chino que haga públicos sus datos sobre los primeros días de la pandemia por la covid-19 y dijo tener "profundas preocupaciones" por la forma en que la que la misión de la Organización Mundial de la Salud (OMS) dio a conocer sus hallazgos tras visitar China.



En un comunicado, el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, consideró "imperativo" que la investigación de la OMS sobre el origen del virus sea "independiente" con los hallazgos de la misión en Wuhan "libres de cualquier intervención o alteración por parte del Gobierno chino".



El viernes, el diario The Wall Street Journal informó de que el Gobierno chino se negó a entregar a la misión de la OMS, que pasó cuatro semanas en China investigando el origen del virus, datos originales sobre los primeros casos de la covid-19 en el país asiático y solo proporcionaron los informes que habían elaborado sobre esos contagios.



Por tanto, el equipo de la OMS no pudo revisar los datos originales sobre los que se basaron esos informes, algo que les permitiría llegar a sus propias conclusiones sobre el origen y la forma en la que se extendió el virus, de acuerdo a investigadores de la organización citados de manera anónima por The Wall Street Journal.



Sin citar al diario, Sullivan consideró que "para entender mejor esta pandemia y prepararse para la siguiente, China debe hacer públicos los datos de los primeros días de la pandemia".



"De ahora en adelante, todos los países, incluido China, deben participar en un proceso transparente y robusto para prevenir y responder a emergencias de salud con el objetivo de que el mundo aprenda tanto como sea posible y tan pronto como sea posible", argumentó Sullivan.

Sus palabras reflejan las preocupaciones que ya expresó el Gobierno de Donald Trump (2017-2021), que inició el proceso para dejar la OMS.

Sullivan resaltó que EEUU tiene un "profundo respeto" por los expertos de la OMS y, por ello, en su primer día en la Casa Blanca, el presidente, Joe Biden, ordenó evitar la salida de su país del organismo, un proceso que iba a hacerse efectivo en julio de 2021.

"Volver a involucrar a la OMS también significa pedir los estándares más altos", subrayó Sullivan. Al respecto, reconoció que Washington tiene "profundas preocupaciones" sobre los primeros hallazgos de la investigación de la OMS y tiene "preguntas" sobre el proceso que se siguió para llegar a algunas conclusiones.

Este viernes, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, aseguró que todas las hipótesis sobre el origen del coronavirus "siguen abiertas".

Sin embargo, esta semana, al concluir su visita a China, la misión de la OMS dijo que había descartado como "extremadamente improbable" la teoría de que el patógeno pudo salir de un laboratorio de Wuhan, donde se detectaron los primeros casos.

Sin aportar pruebas, el Gobierno de Trump defendió en varias ocasiones el planteamiento de que el virus se había originado en laboratorios del Instituto de Virología de Wuhan.