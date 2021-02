Covid-19 y violencia en México: el duro trabajo de una pareja de paramédicos en Tijuana

Aida y Daniel son un matrimonio de paramédicos de Tijuana, una de las ciudades más violentas del mundo. "Es un cambio de 360°. De estar atendiendo pacientes por traumas, pasas a atender únicamente por coronavirus", cuenta Daniel.

La pareja pensaban que estaban preparados para todas las emergencias hasta que llegó la pandemia de covid-19.

En México, habían muerto hasta el 12 de febrero unas 170.000 personas a causa del coronavirus, la tercera cifra de fallecidos más alta del mundo. Pero además, la guerra contra el narcotráfico que lleva más de una década se ha cobrado 300.000 vidas.

"Muchas personas piensan que en su casa se van a aliviar y toman cualquier medicamento que normalmente utilizarían para un gripe normal, pero eso no funciona".

"Solo hay una docena de ambulancias para una ciudad de 2 millones de habitantes", manifiestan con indignación al referirse a las dificultades que atraviesa el personal sanitario de la ciudad de Tijuana.

Además, existe una sensación de malestar por parte de los paramédicos al no poder resolver todas las situaciones que se presentan. "Hay impotencia porque a veces no podemos hacer nada por el paciente. Es complicado explicarle al familiar que no se puede hacer mucho por la persona", explica Aida.