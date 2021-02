Los hijastros de Kamala Harris revelaron aspectos de su personalidad que no conocíamos

Ante una entrevista vía zoom que tuvieron los hijastros Ella y Cole –hijos de Doug Emhoff- hablaron sobre su madrastra Kamala Harris, la primera vicepresidenta electa de los Estados Unidos. Hasta hace unos pocos meses se conocía absolutamente muy poco sobre los hijastros de Harris. Ellos son hijos de su actual matrimonio el abogado Douglas Emhoff.



Por un lado, está Cole Emhoff que tiene 26 años y hasta hace muy poco trabajaba en una productora en Los Ángeles mientras convivía con su novia. Ella Emhoff es la menor, con 21 años y era estudiante de Arte en la ciudad de Nueva York. Vivía en el barrio de Bushwick y se dedicaba a subir fotografías de sus diseños en tejido a su Instagram.



El día que Joe Biden asumió la presidencia junto a Kamala Harris y pronunciaron sus discursos en el escenario con sus respectivas familias, es cuando se lo vio a Cole sonriente en una fotografía e inmediatamente comenzó a recibir mensajes de amigos y colegas sorprendidos:



“Me decían: ‘Espera, ¿cómo no me dijiste esto?’”. Y es que el joven Cole en dicha entrevista por zoom que realizó con su hermana aclaró que no había contado nada de la aparición que tendría en público con su madrastra Kamala Harris. De hecho, le dio poca importancia al acontecimiento, tal es que no encontraba una remera limpia para ir a la asunción y terminó llevando una gris con la cara de Harris.



Así también, los hermanos al unísono contaron que les resultó muy extraño cuando vieron a su padre en una oportunidad en CNN.

Los hijastros y la mirada a Kamala Harris

Cuando Cole vio a su papá por primera vez en la televisión lo primero que dijo fue: “¡Espera, no perteneces allí! Pero, ¿supongo que sí debes estar ahí?”. Es que para los hijastros de Kamala, esta situación sin precedentes no tiene nada que ver con sus vidas, sin embargo están felices por ver a su papá enamorado y feliz.



La realidad es que para los hijastros de Harris empezar a ser más públicos y conocidos no es algo que les apetezca mucho y es muy desconcertante pero a la vez entienden perfectamente que ya están dentro de la política de alguna manera.



Cole cuenta que estaba en el último año de la secundaria cuando su padre y Kamala comenzaron a salir. Ambos de personalidad fuerte pero muy adaptable a la vida de estar en familia cada vez que se quedaban en su casa. Según Ella, tanto su papá como su madrastra “son fuertes” de personalidad pero muy amorosos.



De hecho, siempre lo han demostrado en varias oportunidades cuando venían sus amigos a su casa y tanto Kamala como “Doug” (así le dicen los hijos a su papá) siempre entablaban conversaciones acerca del futuro, de qué proyectos tenían y más.



Los hijastros tienen una mirada en común hacia la pareja. Al momento de describirlos dicen que son una “pareja tan linda que casi da asco. Me pregunto ¿Cuándo desaparecerá esto?” y Ella también agrega algo similar: “Es una locura. Es como si estuvieran en la fase de luna de miel, pero para siempre. El mundo puede verlo en las redes sociales, pero nosotros lo vivimos”.

Así también, tanto Cole como Ella coinciden en que desde que se unió Kamala a la vida de su padre lo convirtió a Doug en un buen cocinero. “Yo estaba como en mi propio mundo, a punto de graduarme e ir a la universidad. Luego la conocí y tuvimos una cena increíble. Y me di cuenta de que mi padre había conocido a alguien que es completamente única. Para todos nosotros, fue amor a primera vista.” esas fueron las palabras exactas de Cole sobre su madrastra.

Por su parte, Ella cuenta que tanto “Momala” y “Doug” (tal cual los llaman) son su mejor referente como pareja: “es como si estuvieran en la fase de luna de miel, pero para siempre. El mundo puede verlo en las redes sociales, pero nosotros lo vivimos”.

Desde siempre la apodaron Momala, ya que no les gustaba la expresión "madrastra".

Por su parte, Ella cuenta que tanto “Momala” y “Doug” (tal cual los llaman) son su mejor referente como pareja: “es como si estuvieran en la fase de luna de miel, pero para siempre. El mundo puede verlo en las redes sociales, pero nosotros lo vivimos”.

Desde siempre la apodaron Momala, ya que no les gustaba la expresión "madrastra".