Rogel Aguilera-Mederos: el gobernador de Colorado reduce de 110 a 10 años la condena al camionero cubano que causó la muerte de 4 personas en un accidente

El gobernador de Colorado, Jared Polis, otorgó este jueves una medida de gracia para el joven camionero cubano Rogel Aguilera-Mederos al reducir de 110 a 10 años de cárcel su sentencia tras el accidente en el que causó la muerte de cuatro personas.

En 2019, cuatro personas perdieron la vida y varias más resultaron heridas cuando Aguilera-Mederos, de 23 años de edad en ese momento, chocó el camión de carga de madera que conducía contra varios carros parados en la interestatal 70, al oeste de Denver.

La defensa alegó que le fallaron los frenos al camión que conducía el joven, quien no usó la rampa de emergencias que hubiera podido evitar la tragedia.

La legislación del estado exige que la pena para algunos de los cargos que enfrentaba Aguilera-Mederos, incluidos asalto e intento de asalto, sea de un mínimo de 10 años y, además establece que las penas se cumplan de manera consecutiva en vez de simultánea, por lo que el joven cubano fue sentenciado a 110 años hace unas semanas.

La magnitud de la condena generó un intenso debate en EE.UU. Millones de personas y celebridades como Kim Kardashian reclamaron una medida de gracia al gobernador Polis, que finalmente la otorgó este jueves.

"Creo que mereces clemencia por varias razones. Fuiste condenado a 110 años en prisión, en realidad más que una cadena perpetua, por un acto trágico pero no intencionado", se lee en la carta de Polis a Aguilera-Mederos en la que le concede la medida de gracia. Aguilera-Mederos también pasará a ser elegible para que se le conceda dentro de cinco años la libertad condicional.

"Aunque no estás exento de culpa, tu sentencia es desproporcionada en comparación con la de muchos otros presos en nuestro sistema criminal de justicia que cometen crímenes violentos, intencionados, premeditados".

"La magnitud de 110 años de sentencia simplemente no es proporcional con tus acciones ni con el castigo dado a otros por casos similares", agrega.

El abogado de Aguilera-Mederos, James Colgan, dijo que su cliente estaba satisfecho con la noticia: "Está aliviado y muy agradecido".

GETTY IMAGES. El gobernador de Colorado, Jared Polis.

Qué pasó en el accidente

El 25 de abril de 2019, Aguilera-Mederos perdió el control del camión de carga que conducía por la interestatal 70, cerca de un centro comercial al oeste de Denver.

Según confirmaron los investigadores del caso, los frenos del camión empezaron a recalentarse en un descenso empinado y Aguilera-Mederos continuó su trayecto a pesar de ver que salía humo de los mismos.

Cuando los frenos del camión fallaron del todo, Aguilera-Mederos no utilizó la rampa de emergencia que hubiera podido detener el vehículo, y de paso evitar la tragedia, sino que estrelló el camión contra varios vehículos que se encontraban detenidos en la interestatal debido a un accidente anterior en el área.

El impacto fue tan duro que acabó con la vida de Miguel Ángel Lamas Arellano, de 24 años; William Baily, de 67; Doyle Harrison, de 61 y de Stanley Politano, de 69.

GETTY IMAGES

Según la declaración de Aguilera-Mederos, el joven "pensó que iba a morir así que cerró sus ojos antes de chocar con el tráfico estacionado".

Los fiscales del caso argumentaron que Aguilera-Mederos había tenido varias oportunidades para evitar la tragedia y que habían sido sus malas decisiones las que habían causado el siniestro.

Es por esto que el jurado encontró al joven culpable de seis cargos de asalto de primer grado con "indiferencia extrema"; diez cargos de intento de cometer asalto de primer grado con "indiferencia extrema"; dos cargos de asalto vehícular; un cargo de conducción imprudente; y cuatro cargos de conducción imprudente causando muerte.

Duane Bailey, el hermano de una de las víctimas, dijo al diario local The Denver Post: "Tomó la decisión deliberada e intencional de que su vida era más importante que la de todos los demás que estaban en la carretera ese día".

"No soy un criminal"

Durante el juicio, el joven conductor del camión lloró y pidió perdón a los familiares de las víctimas.

"No soy un criminal", dijo. "No soy un asesino. Cuando veo los cargos en mi contra, estamos hablando de un asesino y ese no soy yo. Nunca he pensado en hacerle daño a alguien en la vida".

Agregó que su vida después del incidente ha sido "difícil" y que continuamente piensa en las personas que murieron.

"Perdí mis frenos. Los camioneros saben que es un momento difícil, no puedes hacer nada. No puedes hacer nada," dijo Aguilera-Mederos durante la lectura de la sentencia.

La denuncia de Kim Kardashian

La pena contra Aguilera-Mederos despertó la solidaridad de millones de personas y llevó incluso a la fiscalía a pedir una revisión de la misma.

"Como la ley de Colorado requirió la imposición de la sentencia en este caso, la ley también permite que la Corte reconsidere su sentencia en un caso excepcional que involucre circunstancias inusuales y atenuantes", dijo la fiscal.

GETTY IMAGES. La madre del camionero apareció frente a la prensa visiblemente emocionada.

Una petición de clemencia para el joven en la plataforma Change.org recibió millones de firmas.

La estrella de la telerrealidad Kim Kardashian también publicó en sus redes un mensaje de solidaridad con Aguilera-Mederos, uniendo su voz a la de numerosos juristas y activistas que han condenado las llamadas sentencias de mínimos obligatorios, que permitieron la condena de 110 años para el cubano.

"Los mínimos obligatorios eliminan la discreción judicial y deben ser eliminados", escribió. "Las leyes de Colorado realmente tienen que ser cambiadas".

Kardashian recordó cómo el propio juez del caso reconoció que no hubiera querido sentenciar al joven a una pena tan larga, pero que las leyes del estado no le permitían reducirla a su discreción.