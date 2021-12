Una modelo, su amiga, sobredosis y muertes en Estados Unidos: arrestan a tres artistas

Se trata de dos muertes que causaron conmoción en Los Angeles: dos jóvenes mujeres, una de ellas una conocida modelo, fueron tiradas en la calle por desconocidos, frente a hospitales y terminaron muertas.

Se llamaban Christy Giles, modelo, e Hilda Marcela Cabrales Arzola, arquitecta, y se investiga el resultado de una noche, en la que un grupo salió de fiesta y hubo, de manera comprobada, consumo de heroína.

Ahora, el Departamento de Policía de esa ciudad publicó que arrestó a dos actores y un director de Fotografía, vinculados a las muertes, que ocurrieron este mes de noviembre.

"Se trata de un director de fotografía, Michael Ansbach, de 47 años, y los actores David Pearce, de 37 años, y Brandt Osborn, de 42, quienes fueron detenidos por los agentes este miércoles. Según The New York Post, Pearce fue acusado de homicidio involuntario y actualmente se encuentra detenido bajo fianza de un millón de dólares, mientras que Osborn y Ansbach fueron acusados de complicidad en homicidio y se les fijó una fianza de 100.000 dólares a cada uno", ilustra la agencia Rt.

El hecho será ofrecido como caso por el fiscal de distrito de Los Ángeles este 17 de diciembre.

"Se cree que ambas mujeres recibieron sobredosis de drogas en una residencia ubicada en la cuadra 8600 de Olympic Boulevard, en la ciudad de Los Ángeles. Los detectives de Homicidios de la Oficina Oeste respondieron y continúan investigando este caso", asegura el informe de prensa emitido por la Policía.

Christy Giles y Hilda Marcela Cabrales Arzola. (GoFundMe)

Palabras de testigos

Testigos aseguraron haber visto a Pearce y Ansbach entre un grupo que se coló en la sección VIP de una fiesta a la que asistieron Giles y Cabrales Arzola en la madrugada del sábado 13 de noviembre. Además, indicó, los hombres mostraron interés por las chicas y tuvieron un comportamiento "desagradable" y "enloquecido". Pearce se quitó la camisa, mientras Ansbach, que parecía "completamente sobrio", se puso a grabar el evento con una cámara profesional.

"Pudieron meterse en esa área, deben haber estado allí durante unos 30 minutos más o menos, hasta que alguien notó que no portaban las muñequeras adecuadas y los echaron"

En tanto, Alexandra Creteau y David Murrietta Jr., también actores, dijeron que Osborn les dijo durante una filmación en noviembre que había salido de fiesta con unas mujeres y después se deshizo de sus cuerpos.

"Me contó cómo se habían ido de fiesta, que dos chicas volvieron con ellos a su casa y ellas tenían un montón de drogas", contó Murrietta, diciendo que Osborn salió para hacerse una prueba PCR para un rodaje comercial y cuando regresó, su amigo le dijo que Giles estaba muerta.

Y continuó: "Él le tomó el pulso, se asustó, decidió no llamar al 911 y juntos acordaron qué hacer con el cuerpo". Así, para no "meterse en problemas", resolvieron "dejar su cadáver frente al hospital de Culver City". Asimismo, detectaron que el pulso de la segunda chica, Cabrales Arzola, aún latía pero muy débil, y necesitaban hacer algo con ella también. "La metí en el auto y decidí dejarla en un segundo hospital, para que no los atraparan", contó Murrietta, según Rt, lo que había escuchado.

