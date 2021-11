Conmoción en Europa: el hijo de una estilista de famosos fue asesinado por su padre suicida

Un caso ha conmocionado, especialmente a Reino Unido y Portugal, en Europa. Un macabro hallazgo se produjo en Portugal, donde fue hallado el cuerpo de un niño desaparecido de tres años, en un auto incendiado, cerca del cadáver de su padre, que se habría suicidado, luego de incendiar el vehículo.

El niño desaparecido, llamado Tasso, es el hijo de la famosa estilista de celebridades británica Phoebe Arnold y del diseñador alemán Clemens Weisshaar. Todo indica que se trata de un asesinato-suicidio, protagonizado por el padre del niño.

El hallazgo se produjo en un auto incendiado en las montañas cerca de Santa Margarida da Serra.

El cuerpo del hombre estaba cerca del auto, con una herida de bala autoinfligida en la cabeza, ha dicho la policía.

Tasso, el hijo de la pareja. (Foto The Sun)

La semana pasada, la madre de Tasso, la conocida estilista Phoebe Arnold, denunció la desaparición de su hijo después de que Weisshaar no lo devolviera a casa después de una visita de custodia. Se cree que la policía de Portugal estuvo buscando al padre y al hijo después de que desaparecieron hasta que ayer se hizo el sombrío descubrimiento.

"El diario portugués Jornal de Noticias informa que Weisshaar y Arnold se habían separado en julio. Según los informes, fuentes policiales describieron su relación como 'conflictiva'. Después de la separación, se entiende que Arnold, cuyos clientes incluyen a Paloma Faith, se había mudado a Lisboa con su hijo, y su ex no había visto a Tasso hasta fines del mes pasado cuando fue a la capital portuguesa", publica The Sun.

