Un ataúd, legos y "perdedores": el nuevo video de Irán que se burla y desafía a Donald Trump

Luego de que el presidente Donald Trump amenazara con atacar la isla isla de Kharg en el caso de no arribar a un entendimiento con Irán , este lunes surgió un nuevo video contra el mandatario estadounidense realizado con representaciones de Legos en el que los iraníes llaman a Trump "perdedor".

En un contexto en el que el presidente de los Estados Unidos afirmó que continúan las negociaciones para alcanzar un acuerdo y terminar la guerra, Irán aseguró a través del vocero del Ministerio de Exteriores, Esmaeil Baqaei, que no existieron conversaciones directas con la administración de Trump.

En una de las secuencias, se observa una multitud de figuras Lego frente a la Casa Blanca sosteniendo carteles con consignas como “No war with Iran” (No a la guerra con Irán), “Stop the war” (Paren la guerra) y “Stop killing in our name” (Dejen de matar en nuestro nombre). Entre los manifestantes también aparece un cartel con la palabra “Loser”, en clara referencia a Donald Trump, quien aparece con aspecto nervioso y enojado en el despacho Oval.

La escena muestra a la multitud concentrada frente al edificio gubernamental mientras levanta carteles de protesta durante la marcha multitudinaria del fin de semana "No Kings", movimiento que comenzó como opositor al gobierno, sobre todo al segundo mandato de Trump.

A su vez, se muestran diversos objetivos de los Estados Unidos atacados por el régimen junto con soldados de las fuerzas comandadas por Trump "asustados" y "desesperados" ante la amenaza iraní, acompañado de una música tradicional de Irán fusionada con un ritmo más occidental. No obstante, una de las escenas más impactantes es sobre el final, cuando aparece un ataúd con la inscripción de "PERDEDOR" dedicado a Trump y en el centro del Despacho Oval en la Casa Blanca.

El video finaliza con una pantalla negra con el slogan en inglés “COME CLOSER…!” (¡Acercate!), presentada en letras blancas sobre la isla de de Kharg, el punto estratégico de Irán que funciona como el principal centro de exportación de petróleo del país, por lo que desde allí sale históricamente la mayor parte del crudo iraní hacia los mercados internacionales.

Por qué es tan importante la isla de Kharg

La isla de Kharg es el principal centro de exportación de petróleo de Irán y uno de los puntos más estratégicos para su economía. Ubicada en el Golfo Pérsico, concentra terminales petroleras, enormes tanques de almacenamiento, oleoductos y muelles donde cargan superpetroleros.

Históricamente, entre el 80% y el 90% del petróleo que exporta Irán sale desde esta isla, por lo que cualquier interrupción en su funcionamiento impactaría directamente en los ingresos del país y en el mercado energético global.

Debido a esta importancia, Kharg también ha sido un objetivo militar en conflictos, como durante la Guerra Irán-Irak en los años 80. En contextos de tensión en Medio Oriente, la isla vuelve a ser considerada un punto clave y vulnerable del sistema energético iraní.

La situación en Medio Oriente

Por otro lado, a pesar de las intenciones de Estados Unidos de llegar a un acuerdo, Trump advirtió que en caso de que Irán no vuelva a abrir el paso del estrecho de Ormuz, podría sufrir ataques estadounidenses contra sus pozos petroleros, centrales eléctricas y la isla de Kharg.

"Se han logrado grandes avances, pero si por alguna razón no se llega pronto a un acuerdo, lo cual es probable, y si el estrecho de Ormuz no se abre inmediatamente al tráfico marítimo, concluiremos nuestra estancia en Irán destruyendo por completo todas sus centrales eléctricas, pozos petrolíferos y la isla de Kharg (¡y posiblemente todas las plantas desalinizadoras!), que deliberadamente aún no hemos tocado" estableció Trump en un posteo en su red Truth Social.

"Esto será en represalia por los numerosos soldados y otras personas que Irán ha masacrado durante los 47 años de 'Reinado del Terror' del antiguo régimen", expresó.

Trump sobre negociaciones con Irán El posteo de Donald Trump en su red social Truth Social. Truth Social

Irán continúa desmintiendo las propuesta de paz de los Estados Unidos

El portavoz del Ministerio de Exteriores, Esmaeil Baqaei, aseguró este lunes que no han existido conversaciones directas con la administración de Donald Trump y que el intercambio de mensajes se limita a canales indirectos a través de terceros países.

Las declaraciones de Baqaei surgen tras los rumores de una posible mesa de negociación bilateral para reabrir el Estrecho de Ormuz y frenar los ataques a infraestructuras críticas. Sin embargo, Teherán mantiene una postura firme: las condiciones puestas sobre la mesa por la Casa Blanca no son aceptables para la República Islámica.

Para el régimen iraní, la diplomacia estadounidense carece de una base pragmática. Baqaei insistió en que las propuestas de paz recibidas hasta el momento han sido “poco realistas, poco razonables y excesivas”, alineándose con las críticas que otros altos mandos del país manifestaron la semana pasada.