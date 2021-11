Venezuela: Diosdado Cabello amenaza con detener a alcaldes opositores

Las recientes elecciones en Venezuela dieron por resultado el triunfo del chavismo en que casi todos los estados en los que se votó. Estos resultados están dando bastante tela para cortar y nuevos enfrentamientos, por ahora, verbales, entre oficialistas y opositores.

Ahora, Diosdado Cabello, el número dos del chavismo, lanzó amenazas de detención a los alcaldes opositores que ganaron las elecciones del domingo en este país.

Según revela el medio Los Tiempos, Cabello, en su envío de televisión 'Con el mazo dando', señaló: “He observado por ahí que algunos de esta gente de la oposición que ganaron en algunos municipios andan como locos quemando cosas. Les voy a decir algo señores opositores que andan en esa actitud: no estamos para nada cuando ustedes hacían guarimbas”.

Y siguió: “Espero que se levante toda la información y los organismos del Estado asuman lo que tengan que asumir. Que ganó alcalde y llegó quemando... bueno, ese tiene que ir preso. Fueron y atacaron emisoras comunitarias. ¿Por qué atacan emisoras comunitarias?”.

Por último Cabello manifestó que “esta gente está acostumbrada a hacer eso porque es el fascismo, pero no estamos en las condiciones del 2015. Tengan cuidado, se le puede salir una rueda a la carreta y no vayan ustedes a equivocarse otra vez. A nosotros ahorita no nos importan muchas cosas de lo que ustedes hagan y piensan” y así cerró su amenaza, el integrante del régimen chavista.

ElTiempo.