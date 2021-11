Un trágico naufragio deja 27 personas muertas en el canal de la Mancha

Al menos 27 personas murieron este miércoles después de que una embarcación naufragara cerca de la ciudad de Calais, en Francia, mientras intentaba llegar a Reino Unido por el canal de la Mancha. Entre ellas, al menos siete mujeres y tres menores.

En un principio se había informado de 31 fallecidos, pero la cifra fue reducida en la madrugada del jueves. Aún no hay confirmación oficial de las nacionalidades de los fallecidos ni por qué se hundió el barco.

Foto: EPA

Pero el hecho fue considerado por la Organización Internacional para la Migración como el incidente que ha provocado la mayor pérdida de vidas en el canal desde que se comenzó a recolectar datos en el 2014.

Solo dos personas sobrevivieron, una de nacionalidad somalí y otra iraquí, según informó el ministro del Interior francés, Gérald Darmanin. Ambos se están recuperando de una hipotermia extrema y serán interrogados a su debido tiempo.

Migrantes en la costa de Francia. Foto: Reuters

Tanto Reino Unido como Francia realizan una operación de búsqueda y rescate en el área.

Entre los muertos había 17 hombres, siete mujeres y tres menores, dijeron los fiscales de Lille a la BBC. La alcaldesa de Calais, Natacha Bouchart, dijo que una de las mujeres estaba embarazada, mientras que uno de los menores era una niña.

Se están llevando a cabo investigaciones forenses, pero aún no se ha nombrado a nadie.

Los cruces de migrantes a través del canal de la Mancha se han disparado en los últimos meses. Foto: Getty Images

Asimismo, la policía de Francia indicó que cinco personas fueron arrestadas cerca de la frontera con Bélgica tras el naufragio. "Sospechamos que ellos estuvieron directamente vinculados con este cruce en particular", agregó Darmanin.

Fue la tripulación de un barco pesquero la que avisó sobre la situación tras avistar a los afectados.

No tenían documentos

El ministro del Interior francés dijo que la policía no estaba segura de las nacionalidades de las víctimas porque ninguno de ellos tenía documentos de identidad.

"No sería inusual que las personas no viajen con documentos de identidad", dijo Stuart Luke, un abogado que se especializa en casos de asilo que involucran a niños no acompañados.

Había varias razones para eso, le dijo a la BBC. Algunas personas mienten sobre sus orígenes para mejorar sus posibilidades de asilo, mientras que otras provienen de países en los que no es costumbre portar documentos de identidad, dijo. Identificar a los muertos suele ser un proceso complicado. Foto: EPA

Muchos de ellos habían viajado a Francia desde el Medio Oriente, sugieren informes no confirmados. La BBC ha hablado con varias organizaciones benéficas, quienes creen que entre los muertos puede haber kurdos de Irak e Irán, así como iraníes y afganos.

Masrour Barzani, primer ministro de la región de Kurdistán en Irak, dijo este jueves que la tragedia es un poderoso recordatorio de los peligros de "la migración ilegal y los traficantes que envían gente a la muerte".

Handa Majed, fundadora de la organización benéfica Kurdish Umbrella, dijo que había estado en contacto con varias fuentes que estaban tratando de identificar a los que murieron.

Según su investigación, la mayoría de ellos parecían ser kurdos iraquíes, dijo, algo que no la sorprendería.

"Los jóvenes en Kurdistán no tienen ningún trabajo", dijo. "No hay prosperidad. No hay un sistema de apoyo social como en el Reino Unido, así que si no tienes un trabajo, podrías morir de hambre".

Maya Konforti, que trabaja con la organización benéfica de Calais L'Auberge Des Migrantes, dijo que se había convertido en un problema común tratar de identificar muertes en el canal.

En los campamentos de inmigrantes en Calais, Lucy Williamson, de la BBC, dice que la tragedia del miércoles se enfrenta con una triste resignación.

Pero dice que muchos de los migrantes están decididos a volver a cruzar el canal de la Mancha, independientemente de los riesgos. Para muchos, es un peligro que vale la pena correr para llegar al Reino Unido.

Un llamado a detener los cruces

El primer ministro británico, Boris Johnson, dijo sentirse "consternado y conmocionado" por el accidente tras una reunión de emergencia con su gabinete el miércoles. Lanzó, además, un llamado a detener los grupos que transportan a migrantes de forma ilegal.

"También demuestra cuán vital es que intensifiquemos nuestros esfuerzos para romper el modelo de negocio de los grupos de delincuentes que están enviando a personas al océano en esta dirección", añadió. Un número récord de migrantes ha estado intentando cruzar de Francia al Reino Unido. Foto: Reuters

También dijo que Reino Unido incrementará su apoyo a Francia para detener el cruce del canal de la Mancha en pequeñas embarcaciones. Johnson aceptó que los esfuerzos para detener esta práctica no han sido suficientes.

Reino Unido se comprometió a entregar a Francia 62,7 millones de euros durante el periodo 2021-2022 para incrementar la vigilancia alrededor de sus costas, así como a aumentar la seguridad por aire y en la infraestructura de los puertos.

El presidente francés, Emmanuel Macron, aseguró que "Francia no permitirá que el canal se convierta en un cementerio". También prometió "encontrar y condenar a los responsables" de esta tragedia.

Macron hizo un llamado a una reunión de "emergencia" de los ministros europeos para abordar los "retos de la migración".

Los portavoces del primer ministro británico indicaron que Johnson coincidió con Macron en la importancia de trabajar junto a sus vecinos para evitar que los migrantes alcancen la costa francesa.

¿Por qué los migrantes cruzan el canal de la Mancha?

En una nota publicada por BBC Mundo el pasado septiembre, Peter Walsh, investigador del Observatorio de Migración de la Universidad de Oxford, dijo que la razón principal del alza de migrantes en el canal es la geopolítica.

"La mayoría de los migrantes provienen de Irán, Afganistán, Yemen, Siria y Sudán, países en conflicto donde hay guerras y persecución política", explicó en aquel momento el experto que analiza datos de las Naciones Unidas.

Walsh también detalló que los números crecen cuando el mar está calmado, así como cuando hay temperaturas favorables.

El incremento en la vigilancia de las rutas terrestres hace que quienes buscan cruzar usen la vía marítima, continuó.

Aumento en las cifras

El editor de política pública de la BBC, Lewis Goodall, sostuvo que unas 25 embarcaciones intentaron cruzar el canal este miércoles.

Más de 25.700 personas han realizado el peligroso viaje este año hacia Reino Unido en pequeños barcos. La cifra supone más de tres veces el total del 2020.

Estas últimas semanas, otras 10 personas han muerto mientras intentaban pasar de un país a otro a través del canal. Un barco de la organización de salvamento marítimo de voluntarios franceses que transportaba cadáveres de migrantes llegó al puerto de Calais. Foto: AFP

Análisis de Lewis Goodall, editor del programa Newsnight de la BBC

La cruda realidad es que lo que suceció hoy era predecible. Nos habían dicho que muchos intentarían cruzar el canal durante la noche tras el rápido empeoramiento del tiempo.

El número y la calidad de los barcos involucrados en una de las rutas marítimas más transitadas del mundo hicieron que la tragedia fuera inevitable.

Los políticos de ambos lados del canal ya han culpado a los traficantes, quienes son indiferentes ante la pérdida de vidas.

Pero habrá preguntas para ambos gobiernos.

Para Francia, sobre las condiciones en los campamentos de migrantes, donde también viven niños. Y para Reino Unido, sobre la falta de rutas legales para pedir asilo, lo que según los críticos es una de las razones principales para que las personas accedan a cruzar el mar.