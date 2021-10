Armas, inteligencia, diplomacia: la "nueva Guerra Fría" entre China y Estados Unidos

La "nueva Guerra Fría" entre China y Estados Unidos se extiende ya a campos como el armamentístico o el de la inteligencia, y los analistas pronostican un escenario en el que el diálogo deberá ejercer de contrapeso ante la creciente rivalidad geoestratégica entre ambas superpotencias.



En las últimas semanas, han aumentado las tensiones bilaterales por el acuerdo de defensa AUKUS entre Washington, Canberra y Londres; las tensiones en Taiwán y el mar de la China Meridional, o las acusaciones de que Pekín ha probado misiles hipersónicos.



El giro estadounidense hacia el Indo-Pacífico, escenificado mediante el AUKUS y la primera cumbre del grupo Quad (EE.UU., Australia, la India y Japón) para consolidarlo como un pilar democrático frente a una China cada vez más asertiva, es algo que exaspera enormemente a Pekín, que ve este movimiento como hostil y desesperado para impedir un ascenso "inevitable" y "pacífico".



"La comunidad internacional no quiere saber nada ni de divisiones ni de Guerras Frías, pero Estados Unidos no deja de buscarlas con estas camarillas. Anteponen sus intereses geopolíticos a la estabilidad global", criticó recientemente la Cancillería china al referirse al pacto AUKUS, que prevé dotar a Australia de submarinos de propulsión nuclear.



Solo en los meses de septiembre y octubre, la frase de que "Washington y sus aliados deben abandonar la mentalidad de Guerra Fría" salió más de veinte veces de la boca de los portavoces chinos.



"La situación actual es de 'pseudoguerra fría', pero no es como la anterior por la interdependencia económica. De ahí que ambas partes aún quieran mantener el contacto", comenta a Efe el politólogo Joseph Cheng, de la Universidad de Hong Kong, en referencia a las últimas conversaciones entre altos funcionarios chinos y estadounidenses.

Ambiciones estratégicas

Por otra parte, las recientes maniobras militares chinas en Taiwán, isla que Pekín reclama y en la que Washington tiene destinado un contingente militar desde hace al menos un año, formarían parte de la estrategia del presidente chino, Xi Jinping, para reforzar su poder.



Desde Taipéi, algunos altos funcionarios pronostican que la política exterior china podría ser "aún más agresiva" tras el Congreso del Partido Comunista (PCCh) del año que viene, en el que Xi opta a un tercer mandato.



Que Estados Unidos defienda o no a Taiwán en caso de que China la invada -como aseguró el jueves el presidente estadounidense Joe Biden- sigue siendo, a día de hoy, la pregunta del millón.



Otro escenario habitual del toma y daca sino-estadounidense es el mar de la China Meridional, zona estratégica militar, rica en recursos naturales y clave para las rutas comerciales globales.



Buques estadounidenses navegan con regularidad por estas aguas en las que China ha construido instalaciones castrenses aprovechando su proximidad a varios islotes del espacio marítimo, que también se disputan Taiwán, Vietnam, Filipinas, Malasia y Brunéi.



Pekín exige a Washington que ponga fin a esas "operaciones militares", que "aumentan el riesgo de accidentes y fugas nucleares", al tiempo que realiza junto a Moscú maniobras en el mar del Japón para "devolver el equilibrio a la región", según la prensa local.



Cheng cree que estos roces son inevitables dadas las "ambiciones estratégicas" de ambos en un momento en que Washington insiste en mantener a raya a China mientras Pekín busca "mantener una capacidad de respuesta creíble".



"Quieren superioridad en zonas a las que no tienen acceso o en las que éste les sea denegado y, sobre todo, construir una flota de alta mar", explica.