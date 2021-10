La comparación de Jair Bolsonaro que generó una catarata de críticas

Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, realizó nuevas declaraciones que quedaron en la tela de la polémica y la sociedad brasileña se ha encargado de señalárselo. En detalle, el primer mandatario fue entrevistado en radio Jovem Pan durante el viernes por la noche, y allí se encargó de ratificar su decisión de no vacunarse. Lo extraño fueron los motivos, argumentos y metáforas que utilizó para fundamentar su decisión.

Según Bolsonaro, su sistema inmune está más fuerte que nunca y no considera que sea necesario vacunarse. "Decidí que ya no voy a ponerme la vacuna. Estoy viendo nuevos estudios, mis niveles de inmunidad están por las nubes. ¿Voy a vacunarme para qué? Sería lo mismo que jugar US$ 10 en la lotería para ganar 2. Eso está fuera de lugar".

Jair Bolsonaro ratificó su decisión de no vacunarse

Además, el funcionario dijo que la libertad para vacunarse es exclusiva de cada ciudadano brasileño, y que en caso de que alguien no quiera vacunarse, pues puede no hacerlo y listo. "Para mí, (es) la libertad por encima de todo. Si un ciudadano no quiere vacunarse, está en su derecho y ya está".

La realidad sanitaria de Brasil, según los últimos informes, es que casi el 50 por ciento de su población ya fue vacunada con el esquema completo, de por lo menos dos dosis, mientras alrededor del 75 por ciento recibió al menos una dosis.