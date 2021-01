Tremendo temporal de nieve en España: cientos de autos varados en rutas y autopistas

El temporal de nieve que afecta gran parte de España ha causado graves trastornos en Madrid, donde cientos de ciudadanos han quedado atrapados en sus vehículos toda la noche debido al bloqueo de calles anegadas, centenares de árboles caídos y colapso de los servicios de emergencia.

Esta severa tormenta, causada por la borrasca Filomena, es la mayor en medio siglo y obligó a los madrileños ha permanecer en sus viviendas. El alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, ha pedido a los ciudadanos que no salgan de casa por una situación que ha calificado de “muy grave”.

A su vez, las clases han sido suspendidas en las comunidades autónomas de Madrid y Castilla-La Mancha el próximo lunes y martes. Además, ya son tres los fallecidos en todo el país a causa del temporal: una pareja ha fallecido tras quedar atrapada en su vehículo arrastrado por la corriente en Mijas (Málaga) y un indigente muerto por frío en un portal de Calatayud (Zaragoza) hace dos días, informó el diario El País.

Junto a Madrid, otras nueve provincias de las regiones de Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Cataluña y Aragón, se encuentran este sábado en alerta roja por nieve. En todas ellas, se espera que se acumulen 20 centímetros de nieve a cualquier cota, lo que estará acompañada con ventisca. Además, hay avisos naranja, el segundo nivel de una escala de tres, por nieve en otras 19 provincias y en siete, el aviso es amarillo, el mínimo. En total, la nieve afecta a 36 de las 50 provincias y a 614 rutas y autopistas.

En la capital, bloqueada por la nieve, no funciona el servicio público de colectivos, se ha suspendido la recogida de basuras y la única forma de moverse es en el subterráneo, aunque algunas líneas se encuentran cortadas. Almeida no sabe cuándo se conseguirá rescatar a las personas que están bloqueadas porque el tiempo, advierte, no va a mejorar en las próximas horas. “No puedo dar en estos momentos un horizonte temporal exacto porque va a seguir nevando”.

La situación provocada en Madrid por la tormenta pasó en unas horas de ofrecer imágenes de tarjeta postal que se multiplicaban en redes sociales a convertirse en una emergencia grave, con enormes dificultades de los servicios de emergencia para moverse por una ciudad inundada por la nieve. Lo peor es que las previsiones indican que seguirá nevando durante todo el día y que, por la noche, helará.

El Ejército, a través de la Unidad Militar de Emergencias (UME), ha estado interviniendo durante toda la madrugada para tratar de rescatar a conductores de la A-5 (Móstoles y Alcorcón), la A-4 (Aranjuez y Ciempozuelos) y la A-3 (Arganda y Rivas Vaciamadrid). Emergencias 112 ha cifrado a primera hora de la mañana en 1.000 los vehículos rescatados. También hay numerosos camioneros varados en varias provincias cercanas, como en Guadalajara, donde hay 1.300. El aeropuerto de Barajas, que cerró sobre las nueve de la noche, no volverá a estar operativo durante todo el sábado y se han producido cancelaciones y retrasos en trenes y suspensiones de enlaces marítimos.

“Se sigue trabajando en rescatar coches atrapados en la M-40 y en la M-506”, explica en un vídeo Carlos Novillo, director de Emergencias de Madrid, que pide paciencia a los conductores. “Vamos a llegar a todos y los vamos a poner a salvo”, afirma, para pedir colaboración a los madrileños ante una situación que califica de “muy crítica”. Emergencias 112 Madrid pide a los ciudadanos que no cojan el coche bajo ninguna circunstancia, solo los servicios esenciales y con cadenas. “No podemos tener más atrapados esta mañana”, ruega David García, portavoz del 112. No hay un cálculo del número de personas que han sido evacuadas o de las que quedan todavía en sus coches en Madrid, pero el 112 habla de “centenares” de vehículos a los que todavía nos se ha podido llegar.

“En algunos casos, los coches han podido continuar su marcha, pero en otros no y se han quedado bloqueando las vías. Las personas han sido alojadas en lugares habilitados por los ayuntamientos”, indica García. A las nueve y media de la mañana, se estaba trabajando en seis puntos de la red viaria de Madrid, tanto nacional como regional. “Los dos que más preocupan y donde la situación en más compleja es la M-40 en el kilómetro 58, a la altura de Las Tablas y la M-506 en Pinto”, detalla el portavoz.

Pero aún queda por delante una jornada muy adversa a causa del formidable temporal de nieve, lluvia, viento, mala mar y bajas temperaturas surgido de la interacción de Filomena con la masa de aire frío instalada en la Península. La borrasca continúa desplazándose y se situará este sábado en el Mediterráneo, detalla Rubén del Campo, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Los vientos húmedos del Mediterráneo le están dando aún más combustible para intensificar las precipitaciones en el este peninsular, la mayoría en forma de nieve.