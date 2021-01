Devolvió dinero que encontró y el karma la premió: ganó 75 mil euros en la Lotería

Una mujer que encontró un sobre con dinero y decidió devolverlo fue premiada por el universo ya que días después de realizar la buena acción ganó la Lotería del Niño en España y cobró 75 mil euros.

La protagonista de esta historia es Laura Reinoso, una mujer de 41 años que vive en Cigales, Valladolid, y el pasado 31 de diciembre encontró un sobre con 200 euros y, ante la posibilidad de quedárselo, decidió retornarlo a su dueño.

Días después, precisamente este miércoles, la mujer estaba trabajando en el bar de su familia cuando se enteró que había ganado el premio en la Lotería. "Teníamos todos los décimos en la mesa y cuando ha salido el número han tenido que decirme que me había tocado; me he puesto como una loca", explicó.

Laura había invertido 320 euros en los décimos de la Lotería y terminó ganando 75 mil, mientras está convencida que su buena suerte se debió al karma, debido a su buena acción reciente. "Me han devuelto con creces esos 200 euros", señaló.

La fortuna le sonrió a la mujer española, quien ya tiene un plan para ese dinero. "No quiero jubilarme con 67 años para morirme", dijo Reinoso, "me quiero jubilar a los 53, tengo una casa en venta y junto a este dinero podré hacerlo y vivir bien".

La mujer, que promete no olvidar nunca este día de Reyes, reveló que en 2013 estuvo "a un solo número" de ganar 1,8 millones de euros en la BonoLoto, una lotería que se juega a nivel estatal en España.